"Si tu mentalidad es quejarte por todo, no vengas": Cubano en Brasil advierte a emigrantes

Un joven cubano en Brasil ha generado debate en redes sociales tras publicar un video en el que lanza una advertencia a quienes emigran al país sudamericano sin estar dispuestos a enfrentar sus desafíos. El mensaje, difundido a través de TikTok, comienza con una frase tajante: “No vengas a Brasil, créeme, te vas a arrepentir si vienes”.

Con un tono directo y sin rodeos, el joven insiste en que emigrar a Brasil requiere una mentalidad preparada para el sacrificio. “No vengas a Brasil si tu mentalidad es cuando llegues aquí quejarte y quejarte por todo, porque no sabes el idioma, porque no estás en el trabajo que quieres”, advirtió. También cuestionó las expectativas poco realistas de progreso inmediato: “No vengas a Brasil si vienes con la mentalidad de que no puedes comprarte un carro en una o dos semanas o un mes como en Estados Unidos”.

El cubano hizo hincapié en las condiciones de vida iniciales que enfrentan muchos migrantes, lejos del confort que tal vez tenían en Cuba. “No vengas a Brasil si la primera renta que encuentras aquí no tiene las mejores condiciones como las tenías en tu país, aparentemente, porque todo lo demás con el sistema estaba muy mal”, señaló. Añadió que quienes llegan con la intención de obtener rápidamente la residencia para regresar a la isla probablemente se frustrarán: “Es muy difícil cogerla rápido para volverte a tu país”.

En su conclusión, resumió el espíritu de su mensaje con una frase que ha resonado entre sus seguidores: “No vengas a Brasil si tu deseo y tu anhelo no es echar para adelante, porque aquí se puede. Puede demorar un poco más, a otros menos, pero sí se puede”.

El video generó decenas de reacciones, muchas de ellas de apoyo. “A Brasil se viene a trabajar, gracias a Dios por Brasil, nos recibió y mis hijos están bien”, escribió una mujer. Otro cubano asentado en el país comentó: “Si vienes a echarle ganas, puedes comprar tu casita en dos años, comprar carro, hacer tu negocio... créeme, vale la pena”. Algunos, sin embargo, mostraron reservas, aconsejando no emigrar si no se está preparado para adaptarse: “Si sales con negativismo a mil, no vas a conseguir nada”, advirtió un usuario.

También se escucharon voces que relativizaron la experiencia del autor del video, señalando que el éxito o el fracaso en el extranjero dependen de muchos factores. “Brasil es muy bueno si sales en verdad a trabajar”, opinó una emigrante. Otro señaló: “Es duro irte de tu país y dejar todo lo que construiste para empezar de cero, pero con sacrificio valdrá la pena”. En cambio, algunas personas reaccionaron con rechazo a la crítica y defendieron sus planes de emigrar: “Yo pienso irme en dos meses”, comentó una internauta.

Este testimonio se suma a una larga lista de relatos de cubanos en Brasil que han narrado sus vivencias en redes sociales. En julio pasado, un joven identificado como Reinol Tiger respondió a quienes menospreciaban a Brasil diciendo: “Yo sé que Brasil es un país del tercer mundo, pero lo ponen como si nosotros viviéramos ahora mismo en el medio del monte de la mata”.

Por su parte, en marzo de este año, una cubana compartió su angustia por el aumento del costo de la vida: “Con 600 reales yo comía en 2023 aquí en Brasil. Si gastaba 800, comía demasiado. Y ahora gasto 100 dólares por semana y prácticamente no se come nada”.

También ha habido testimonios sobre los desafíos del sistema de salud, como el de una cubana que opinó que en el país “se diagnostica por lo que se ve, no por lo que se estudia”, recomendando a los migrantes contratar un seguro médico privado si pueden hacerlo. En un tono más esperanzador, la misma usuaria emocionó a sus seguidores al contar cómo recibió a su madre en el aeropuerto: “Hace tres días yo recibí a mi madre por las puertas de un aeropuerto… Este es el viaje final de una mujer de 60 años que decidió coger las últimas esperanzas que tenía”.

Otras cubanas han hablado sobre los obstáculos y logros en el proceso de adaptación. Una de ellas se defendió de quienes la criticaban por haberse comprado un carro después de dos años en el país: “Cada cual a su ritmo y tiempo. El tiempo de Dios es perfecto”. Otra emigrante, que trabajó como médica en Cuba durante siete años, comparó su vida anterior con la actual en otro testimonio: “En mi casa yo no tenía una lavadora, ni un refrigerador… Tener una olla arrocera era un sueño imposible”.

También hay quienes reivindican al país como un destino migratorio favorable. “Brasil es el único país del mundo que nunca le ha cerrado la puerta a los inmigrantes” dijo una cubana en un vídeo donde aseguró que “es muy fácil legalizarse en Brasil si se está bien orientado”.

Aunque las experiencias difieren, la mayoría de los testimonios coinciden en que emigrar a Brasil no es garantía de éxito inmediato, pero sí una oportunidad real para quienes están dispuestos a comenzar de cero y luchar. Como dijo una de las protagonistas de estos relatos: “La toalla no se tira nunca”.

