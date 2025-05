"No caigan en estas cosas": Cubana en Brasil alerta de estafa

Una cubana en Brasil alertó en redes sociales sobre un intento de estafa que casi la engaña a través de un mensaje falso sobre una supuesta tasa pendiente por un paquete en Correios, el servicio postal brasileño. En un video compartido en su cuenta de TikTok (@yaicubabrasil), la joven explicó cómo casi fue víctima de una modalidad de fraude digital.

“Me llegó un mensaje diciendo que tenía una pendencia en Correos por un paquete y que debía pagar una taxa para que fuera liberado”, relató. Aunque al principio pensó que se trataba de un impuesto legítimo por una compra internacional, al ingresar al enlace incluido en el mensaje notó que la página no correspondía al sitio oficial del servicio postal. “Cuando me doy cuenta, me resultó extraño porque la página no era la oficial de Correos”, afirmó.

Según detalló, el enlace la redirigía a una plataforma que solicitaba el pago de una supuesta tasa de liberación del paquete. Sin embargo, tras verificar directamente en el sitio oficial del servicio postal brasileño, confirmó que no tenía ninguna deuda pendiente. “No caigan, yo casi caigo, pero me di cuenta y no lo pagué”, advirtió.

Reacciones en redes

El video generó decenas de comentarios de otros usuarios —en su mayoría cubanos y venezolanos en Brasil— que aseguraron haber recibido mensajes similares. Algunos compartieron experiencias parecidas, mientras otros agradecieron la advertencia.

“Me llegó uno ayer y yo no he comprado nada”, comentó un usuario. Otra usuaria señaló que “esa misma página me llegó por correo” y se salvó porque desconfiaba. Incluso una internauta admitió que cayó en el engaño: “Ayer busqué un paquete que mi hija me mandó y me mandaron eso para que pagara... ya caí”.

Varios usuarios coincidieron en que los enlaces fraudulentos nunca redirigen a sitios oficiales y que la mejor manera de verificar la situación de una encomienda es ingresar el código de rastreo directamente en la web de Correios. “Los aplicativos de compra siempre aclaran ese tipo de estafas”, comentó otra internauta.

Otras denuncias de estafas similares

Este caso se suma a una serie de estafas digitales denunciadas por cubanos en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, cubanos alertaron sobre mensajes falsos de peajes impagos con enlaces fraudulentos que solicitaban datos bancarios. En Italia, una cubana denunció llamadas constantes con ofertas engañosas tras firmar un contrato reciente.

También se han reportado estafas con perfumes falsos vendidos en la calle en Miami, métodos de fraude con el llamado “Bizum inverso” en España, y suplantación de identidad en WhatsApp para solicitar dinero, como ocurrió con un cubano en Tampa que recibió un mensaje supuestamente de su madre pidiéndole 500 dólares.

En todos los casos, los estafadores emplean tácticas de suplantación de identidad, enlaces falsos y manipulación emocional para engañar a sus víctimas. Las autoridades y expertos recomiendan desconfiar de cualquier mensaje sospechoso, verificar siempre en canales oficiales y no compartir datos personales ni códigos de verificación por ninguna vía.

