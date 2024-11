Jorge Junior sobre el homicidio de El Taiger: "Para mí se va a hacer justicia cuando cojan a todo el mundo"

Aunque el arresto de Damián Valdez-Galloso, responsable de la muerte de El Taiger, constituye un avance significativo en la investigación de su asesinato, Jorge Junior, primo del artista, asegura que todavía falta para que se haga justicia completamente.

“Estoy muy contento porque se ha avanzado mucho, se ha hecho en parte justicia, pero para mí no se ha hecho toda la justicia completa. Para mí se va a hacer justicia cuando cojan a cada una de las personas que participaron en el asesinato de mi primo”, dijo el líder de Los 4 en una directa en Instagram.

“Al que llamó, al que cargó, al que vio y no dijo, para mí se va a hacer justicia cuando se haga la reconstrucción de los hechos y todo se diga como es porque hay dos o tres calladitos que no han dicho nada todavía. Para mí se va a hacer justicia cuando cojan a todo el mundo, es verdad que aquel disparó, pero está el que cargó, el que supo y no dijo, está el que sigue sabiendo y está callado, por miedo o por lo que sea”, añadió el artista.

“Yo no sé entre cuánta gente fueron”, aclaró Jorge Junior, pero aseguró que no estará satisfecho hasta saber que están tras las rejas todos los implicados.

El pasado 29 de octubre Damián Valdez-Galloso fue arrestado en el Condado de Queen en Nueva York y el próximo 12 de noviembre deberá presentarse ante la corte en esa ciudad.

Se espera que el autor del homicidio de El Taiger sea extraditado a Miami donde tendrá que responder por el asesinato del reguetonero cubano.