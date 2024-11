Cubana en Miami: "Cuando yo llegué a este país hace muchos años no existía tal cosa como un trabajo bochornoso"

La cubana @lizeboutique aprovechó un comentario en TikTok luego de compartir su frustrante experiencia en un car wash de Miami para reflexionar sobre la actitud de muchas personas en Estados Unidos ante el trabajo.

En un video previo, Liz había relatado cómo, al llevar su auto a lavar en su lugar habitual y pedir que quedara “de salón de operación,” terminó encontrándose con un servicio incompleto y una respuesta sorprendente del encargado. Cuando notó que ni siquiera habían limpiado el maletero, el empleado le extendió un trapo y le dijo: “Mira, cógete este trapito para que vayas limpiando lo que veas sucio.” La cubana, entre el humor y la molestia, respondió: “Ven acá, Roberto, ¿para qué fue que yo te pagué? ¿Para que le hicieras qué al carro?”

En el segundo video fue más allá y reflexionó sobre lo que considera una falta generalizada de compromiso laboral en Estados Unidos. “Hoy en día, la gente no tiene la mentalidad de hacer los dólares,” comentó, recordando sus primeros años en el país y cómo trabajaba sin importarle el tipo de empleo. “El que fregaba carro fregaba carro, la que trabajaba en McDonald's trabajaba en McDonald's,” dijo, señalando que antes no existía el concepto de un "trabajo bochornoso".

En sus palabras se mostró especialmente crítica con quienes rechazan empleos por no cumplir con ciertas expectativas: “Si en tu país eras profesional, pero aquí no hay esa oportunidad, ¿qué prefieres: ganar dinero o no ganar nada?” Además, lanzó una advertencia para los dueños de negocios que delegan demasiado en sus empleados, sugiriendo que el servicio se está "maleando" porque muchos trabajadores parecen no estar interesados en esforzarse.

Las reacciones al video no se hicieron esperar. Algunos de sus seguidores coincidieron en que el problema es la falta de compromiso laboral. “El servicio al cliente murió," lamentó un usuario, mientras que otro apuntó: “Yo cuando llegué trabajé en lo que saliera, era menos que el mínimo, pero era dinero que no tenía.” Otro comentó: “Soy enfermera y para nada me da pena. Si me toca atender pacientes, lo hago con gusto porque es mi trabajo.”

El tema también generó debate sobre el origen del problema. Uno de los seguidores de Liz comentó: “El comunismo adaptó a la gente a vivir sin trabajar, pero aquí eso no funciona,” mientras que otro señaló que los dueños también tienen responsabilidad: “Si el dueño no está pendiente, los empleados le destrozan el negocio.” Para otros, la situación es un reflejo de una cultura que ha cambiado: “Se perdió el espíritu de sacrificio," opinó otro usuario.

Entre quienes mostraron su apoyo, una seguidora compartió su experiencia personal: “Yo en Cuba era doctora y aquí empecé en la construcción. No me avergüenza; ahora tengo mi propio negocio, pero fue a base de esfuerzo.”

Con sus videos, ha tocado una fibra sensible entre quienes están viendo cómo la ética de trabajo se convierte en un tema de debate en Miami. Como ella misma dice: “El ojo del amo engorda al caballo, y si dejas todo en manos de los empleados, tu negocio se va a pique.” ¿Están los dueños y empleados de hoy en día listos para tomar el compromiso que se necesita?