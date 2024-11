Cubana indignada en La Habana Vieja tras derrumbe: "El gobierno no viene a resolver nada"

Una vecina residente en La Habana Vieja se mostró indignada por un derrumbe parcial ocurrido a raíz del paso del huracán Rafael en un inmueble; derrumbe que considera que se podía haber evitado haciendo una demolición a tiempo, pues en el lugar no vive nadie hace mucho tiempo.

"Ahí no vive nadie, hace más de 40 años la propietaria de esa casa vive aquí al doblar, 'en la zona' y hace rato y no lo vienen a derrumbar", apuntó la mujer en declaraciones recogidas por Cubanet.

La denunciante se ganó la admiración de muchos internautas, pues repetidamente dijo a cámara que la grabaran, que ella no temía a represalias por su denuncia.

"Ponlo, a mí ponme mi cara que yo no tengo miedo a nadie. A mí me sacas mi cara, que yo no le tengo miedo a nadie porque son unos descarados y bien, que no vienen a resolver nada", arremetió.

"A mí me sacas mi cara que yo no creo en nadie", concluyó muy cerca de los escombros tirados en mitad de la calle.

El inmueble parcialmente siniestrado está ubicado en la calle Compostela número 831 entre Paula y Merced, y es apenas uno de muchos que han sufrido daños de diversa consideración tras los vientos y las lluvias asociados al huracán Rafael.

Otro de esos derrumbes ocurrió en la calle Santiago, entre Saludo y Jesús Peregrino, en Centro Habana.

Más de 460 derrumbes solo en La Habana

Al menos 461 derrumbes, totales o parciales, se han registrado hasta el momento por el azote del potente huracán Rafael a La Habana, según un informe preliminar dado a conocer por autoridades de la capital cubana este jueves.

“La Habana quedó fuertemente impactada”, afirmó en conferencia de prensa la gobernadora de la provincia, Yanet Hernández, y precisó que los daños en viviendas y otras edificaciones incluyeron caídas de paredes, escaleras y cubiertas ligeras desprendidas. Sin embargo, no reveló la cantidad de derrumbes totales que ocurrieron.

495 postes eléctricos derribados y numerosos árboles caídos, a causa de los vientos del meteoro, según la agencia de noticias Hernández señaló que se contabilizarony numerosos, a causa de los vientos del meteoro, según la agencia de noticias Efe

Las autoridades cubanas no han reportado fallecidos en las provincias en las que se concentraron los mayores daños del huracán -Artemisa, La Habana y Mayabeque- donde residen más de cuatro millones de personas, más de dos millones de ellas en la capital del país.

El huracán Rafael, el segundo que azota a Cuba en poco más de 15 días, ha asestado otro duro golpe al país, con una economía en ruinas por la profunda crisis que atraviesa desde hace al menos un lustro.