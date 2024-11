Revista especializada en economía respalda metodología de elTOQUE para calcular tasa de cambio en Cuba

La prestigiosa revista académica Applied Economics, reconocida por validar aportes innovadores y aplicaciones prácticas en economía a nivel mundial, respaldó la metodología que emplea la plataforma elTOQUE para calcular la tasa de cambio en el mercado informal de divisas en Cuba.

Dicho reconocimiento otorga gran relevancia al trabajo de la plataforma, constantemente asediada por el régimen cubano que se empeña en desacreditar sus algoritmos y análisis, argumentando que es especulativa y no refleja la realidad.

“El artículo ‘El uso de la IA en el mercado informal de divisas: resultados desde Cuba’ («Using AI in the Informal Currency Market: Evidence from Cuba»), fue publicado en octubre de 2024 y describe la innovadora forma en el uso de técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para calcular la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI)”, informó elTOQUE en su portal web.

Según la plataforma, el artículo refleja el procedimiento que emplean para “extraer datos no estructurados de redes sociales y sitios de clasificados, donde los usuarios publican sus ofertas de compra y venta de divisas”.

Además, detalló que los autores del estudio, Pavel Vidal, Carlos Enrique Muñiz Cuza y Abraham Calas Torres, son académicos y profesionales vinculados a la Universidad Javeriana Cali, Aalborg University y elTOQUE, respectivamente.

El sistema emplea herramientas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), como FreeLing, para analizar sintáctica y semánticamente los mensajes, identificando palabras clave, clasificando intenciones de compra o venta, y determinando la moneda y el precio involucrado; luego, la tasa se calcula utilizando la mediana de los valores publicados en un período de 24 horas, tras filtrar los valores extremos.

El economista Pavel Vidal consideró que la metodología posee un enfoque innovador y único “al enfrentarse al desafío de extraer datos no estructurados de redes sociales y sitios de anuncios clasificados, a diferencia de otras iniciativas que se basan en información más organizada”.

Antes de ser aprobado, el artículo fue sometido a un riguroso proceso de revisión por pares bajo el sistema de doble ciego, una práctica estándar en revistas científicas que garantiza la imparcialidad y calidad de los trabajos.

Su publicación, por tanto, representa un firme respaldo frente a quienes cuestionan la objetividad de la plataforma.

“Tres expertos evaluaron el artículo de manera positiva. Uno de ellos sugirió incluir un análisis de spillover (efecto derrame), que consiste en estudiar cómo los movimientos de una divisa pueden influir en otras dentro el mercado informal, aportando una visión más completa de las interacciones”, señaló elTOQUE.

Además, mencionaron que otro de los revisores recomendó ampliar las pruebas de robustez en los modelos econométricos, una técnica que verifica si los resultados se mantienen consistentes bajo diferentes supuestos o escenarios.

De esta forma, la prestigiosa revista, reconoció que el cálculo estadístico y econométrico es consistente desde el punto de vista económico y financiero.

“Su validación llega, además, en un momento en el que el Gobierno cubano ha intentado responsabilizar al medio independiente elTOQUE de la depreciación del peso cubano, e incluso de la inflación existente. Medios oficiales han cuestionado la fiabilidad de los datos de TRMI, argumentando que estos se basan en intenciones de compra y venta que no son verificables”, señalaron.

La publicación en Applied Economics no solo refuta la hipótesis del gobierno sobre una supuesta influencia de elTOQUE en la evolución del tipo de cambio paralelo, sino que también otorga un respaldo internacional significativo a la relevancia y precisión de sus datos para entender la dinámica del mercado cambiario informal en Cuba.

En mayo último, el portal independiente elTOQUE compartió un editorial en el que se defendió de las acusaciones del gobierno cubano, que lo culpa de la actual devaluación de la moneda nacional.

Semanas antes, el régimen intensificó una campaña en sus medios de prensa y en cuentas en redes sociales de sus seguidores, dirigida a desprestigiar a la plataforma, que diariamente publica las oscilaciones de precio de las divisas en el mercado informal.

Sin embargo, elTOQUE consideró que no era más que un intento del Partido Comunista de convertir a la web en "otro chivo expiatorio para justificar su fracaso", en lugar de reconocer su responsabilidad en la crisis que hunde al país.

Como respuesta, la plataforma informó que reforzaron los controles para calcular la tasa representativa, ante la creciente sospecha de intentos por inflar o desplomar los valores con anuncios falsos.

ElToque partió de aludir a una campaña de “actores gubernamentales asociados con la Seguridad del Estado y con voceros propagandísticos del Partido Comunista” que desde abril han intentado deslegitimar a ese medio y la metodología que usan para calcular la tasa.