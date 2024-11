Flor de Cuba responde a críticas tras su cirugía estética: "Cada día me siento más asqueada de mi comunidad"

Luego de someterse a una cirugía estética en Miami, una lipopapada y lipo en brazos, Flor de Cuba ha recibido muchas críticas, pero la influencer cubana no es de las que se queda callada.

En sus stories de Instagram, Flor de Cuba respondió de manera contundente a esos cuestionamientos.

“Es curioso cómo los cubanos idolatran y admiran mujeres artistas e influencers de otros países, dicen que es su crush que que hermosa y admiten todas las cirugías que tienen, pero si lo hace una artista o influencer cubana le hacen bullying, humillan y critican. No hay peor palo que el de la propia astilla y estoy comenzando a creer verdaderamente que nadie es profeta en su tierra. Nos enseñaron a adorar los extranjeros y priorizarlos en TODO y esto se está viendo”, escribió en una de las publicaciones.

Captura Instagram / Flor de Cuba

Junto al texto añadió dos fotos de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, en las que se aprecia que también se quitó la papada.

No conforme con lo anterior, Flor de Cuba añadió: “Cada día me siento más asqueada de mi comunidad. Cómo desean el mal para otros, cómo odian a quien puede prosperar, cómo quieren la miseria repartida por igual y aborrecen quien se escapa de la escasez. Tienen el comunismo en vena, todos pobres, todos infelices o nada. Cómo son capaces de desear la quiebra de alguien que no conocen. Cómo se atormentan con los privilegios ajenos solo porque ellos no pueden tenerlos. El peor daño que nos han hecho no ha sido el económico, sino el mental”.

Captura Instagram / Flor de Cuba

A juicio de la influencer se trata de “una generación frustrada, traumada y distorsionada. Lo peor es que están los que lo saben y se aprovechan, mueven los cordeles sabiendo estos traumas y facturan y prosperan fomentando más el odio y tocando la tecla de sus traumas”.

Flor de Cuba se sometió a este procedimiento estético pocos días después de haber llegado a Miami en su segundo viaje y contó a sus seguidores todos los detalles de la cirugía.