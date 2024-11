"Si no tengo rolo, uso el rollo de papel": Costumbres cubanas que están arrasando en TikTok

La cubana en Estados Unidos Niurki, @niurki2107 en TikTok, compartió un video que ha causado furor en la red con miles de reacciones, en el que describe esas costumbres "únicamente cubanas" que, según ella, no se ven en otras culturas. En tono humorístico, Niurki comienza diciendo: “Yo soy cubana y los papeles importantes siempre los pongo debajo del colchón”. De inmediato, sigue enumerando esas prácticas del día a día en las que muchos cubanos se ven reflejados: “Yo soy cubana y si no tengo rolo que ponerme utilizo el rollo de papel”; “Yo soy cubana y la cazuela del aceite siempre la huele muy bueno”; “Yo soy cubana y por supuesto que el detergente lo aflojó con agua”; “Yo soy cubana y siempre me gusta tener un pepino de agua para hacer hielo en el congelador”; y “Yo soy cubana y por supuesto que todas las jabitas las voy a guardar”.

Los comentarios de sus seguidores muestran sorpresa y conexión, sobre todo de usuarios españoles que se identifican con estas mismas costumbres, a pesar de la distancia cultural. Algunos, incluso, bromean con la idea de “ser cubanos sin saberlo”. Una usuaria comenta: “Yo soy española, y todo lo que haces también lo hago yo”; mientras otra bromea diciendo: “Soy española y empiezo a dudar de mi nacionalidad”. Alguien más asegura: “Yo soy española y hago casi todo. En otra vida sería cubana”. Las reacciones siguen con frases como: “Me acabo de dar cuenta que no soy española, soy cubana”; “No hace falta ser cubano pa’ eso”; “Aquí en España se hace lo mismo”; “Yo soy española pero acabo de ver que soy cubana también”; “Yo soy española y hago lo mismo, jajaja”; “Creo que en otra vida fui cubana”.

Muchos usuarios destacan cómo ciertas costumbres no solo están presentes en Cuba, sino que se ven reflejadas en diferentes culturas. Comentarios como “No importa de dónde vengas, sino las costumbres que te enseñaron” o “Todos los latinos lo hacen” reflejan el sentir de una audiencia global que se ve identificada con las particularidades de la cultura cubana, aunque no sean originarios de la isla. La conversación sigue con más bromas sobre la identidad cultural: “Soy español y mi esposa y yo compartimos piso con un cubano, y hace lo mismo con el agua” y “Yo pensando que era español y resulta que soy cubano”.

Muchos aprovechan para preguntar a @niurki2107 sobre los detalles de ciertas costumbres, especialmente sobre el uso del rollo de papel en lugar del rolo para el cabello, a lo que algunos responden con humor: “Explícalo en un video”.