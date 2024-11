Trabajando de auxiliar de limpieza en Brasil puede comprar lo que como médica en Cuba era un sueño imposible

"En seis meses de trabajo como auxiliar de limpieza en Brasil, logré comprar lo que en Cuba nunca pude como médico", comenzó su testimonio en TikTok Leonor, una doctora cubana que decidió emigrar en junio de 2023, dejando atrás su carrera en la isla para encontrar en el extranjero la estabilidad que su profesión no le dio en su propio país.

Su historia, contada en una serie de videos en su perfil en TikTok @leonlorde1991, ha resonado con miles de personas, generando un debate sobre la realidad de los profesionales cubanos que buscan oportunidades fuera de Cuba.

En sus palabras, esta cubana relata cómo fue su vida como médica en la isla: “En Cuba estudié seis años para ser médico, me gradué de médico general y luego estudié dos años más para hacer la especialidad de MGI, que vendría siendo como la especialidad de médico de la familia en otros países”.

Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo y preparación, la realidad económica era dura: “Trabajé siete años como médico, de 2015 hasta 2023, y sin embargo en mi casa yo no tenía una lavadora, ni un refrigerador… tener una olla arrocera era un sueño imposible. Tener la posibilidad de comprarme un fogón de gas con horno era un sueño imposible”.

Para muchos cubanos, el acceso a estas comodidades básicas depende de recibir ayuda económica del extranjero o de tener conexiones con el gobierno, explica Leonor en sus videos, apuntando que "en Cuba, los cubanos de a pie son todos pobres".

Instalada en Brasil, Leonor reflexiona sobre su nueva vida, aunque ahora trabaje de limpieza en lugar de ejercer la medicina. “Saque usted sus propias conclusiones”, dice en otro de sus videos, dejando claro el contraste entre su pasado y su presente.

A pesar de estar en un empleo que nada tiene que ver con su especialización, ha logrado en pocos meses tener las cosas que en Cuba veía como un lujo inalcanzable. Esta comparación entre sus dos realidades ha tocado la fibra de miles de personas en redes, que se sienten conmovidas o identificadas con su experiencia.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad, así como de otros emigrantes que compartieron sus propias historias de frustración con el sistema cubano. Una usuaria comentó: “Así estoy yo, viviendo en México. En Cuba, pediatra; en México, vendedora en una tienda”. Otro mensaje, desde Uruguay, le decía: “Adelante, hermana cubana. Ojalá consigas colmar tus expectativas de vida. Se lo merecen”.

Por supuesto, no faltaron quienes cuestionaron su situación actual y le sugirieron que revalide su título para poder ejercer en Brasil. “El que es médico en cualquier país es médico. ¿Por qué trabajas de limpieza? Algo me huele mal”, comentó un usuario. En tanto, otros le enviaron ánimos y felicitaciones, recordándole que el inicio en un nuevo país siempre es complicado. "Todos los comienzos son difíciles, no te des por vencida. Sueña en grande y trabaja duro por hacerlos realidad", le escribió otra persona.

Algunos comentarios tocaron temas más profundos sobre la situación en Cuba y el sistema socialista. “El socialismo es la filosofía del fracaso", escribió un seguidor, mientras otro añadía: “Es mejor limpiar y tener libertad que ser titulado y vivir humillado en comunismo”. Varias personas le recomendaron que emigrara a otros países donde la revalidación es más accesible o donde su título podría ser reconocido más fácilmente: “Vente para Chile y podrás trabajar en tu profesión” o “ven para República Dominicana y verás cómo puedes tener un sueldo de lujo”.

La historia de Leonor refleja la realidad de muchos cubanos que ven en la emigración una oportunidad de lograr el bienestar y la libertad que sienten que les es negada en su propio país. Mientras ella continúa trabajando en Brasil, sus palabras siguen resonando en TikTok, inspirando y generando empatía entre quienes entienden que, aunque le toque limpiar, ahora tiene la posibilidad de construir un futuro que en Cuba parecía imposible.