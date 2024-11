Cambian fecha de corte de Damián Valdez-Galloso en el caso de homicidio de El Taiger

Cuando faltan pocos días para que se lleve a cabo la segunda comparecencia de Damián Valdez-Galloso ante la corte por el caso de homicidio de El Taiger, se conoció un cambio de fecha de esta.

Teresa Padrón, manager del artista, confirmó este martes, que la audiencia programada inicialmente para el 22 de noviembre será un día antes a las 9:00 a.m.

“La razón me imagino fue porque se enteraron que iba a ir mucha gente el viernes. La corte suele hacer eso para evitar que se formen grupos y cosas de esas. Igual, no importa, eso sigue siendo información pública así que no lo pueden esconder”, explicó Teresa.

“La corte ha sido cambiada para el jueves 21 de noviembre a las nueve de la mañana, sigue siendo la misma corte con el mismo juez. Es limitado el número de personas a las que van a dejar entrar, pero sí pueden estar afuera con sus carteles, lo único que le pedimos es que por favor no traigan música para que no se busquen problemas”, añadió la manager.

“Esto es algo que vamos a hacer en paz, estamos pidiendo justicia, vamos a hacer las cosas bien hechas”, aseveró.

Teresa dijo además que entregarán a la fiscalía la petición de firmas con más de 49 mil, en la que exigen que Damián Valdez-Galloso sea acusado de asesinato en primer grado y no en segundo como está hasta el momento.

Hace algunos días la Policía de Miami confirmó que tienen todas las pruebas para asegurar un veredicto de culpabilidad en contra de Damián.

No obstante, Teresa Padrón continúa insistiendo en que sí hay una segunda persona involucrada en el asesinato del reguetonero cubano que habría ayudado a Valdez-Galloso.