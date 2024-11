Duras palabras de Pepe Mujica sobre el régimen cubano: "No sirve eso"

El expresidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, expresó en duros términos su postura sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y concluyó que "no sirve eso", al referirse a la política y la democracia en estos países.

En una entrevista reciente con El País, Mujica criticó de manera contundente las estructuras de poder que, a su juicio, "juegan a la democracia" sin respetar sus principios fundamentales.

Sobre el régimen cubano, el exmandatario uruguayo señaló que el caso de Cuba es diferente al de las otras dos naciones mencionadas, pues hace 70 años definió la dictadura del proletariado y el partido único.

"No sirve, no sirve eso. No sirve pero las definió", sentenció.

Sin embargo, fue aún más duro al referirse a los otros dos modelos autoritarios que se han mantenido durante décadas en América Latina.

Sobre la situación política en Venezuela y Nicaragua, indicó que lo que más le molesta es cuando estos gobiernos realizan elecciones "y según el resultado, alteran, hacen fraude o manipulan".

"Me revienta cuando juegan a la democracia, cuando hacen elecciones, y según el resultado, hago una cagada, lo altero o hago fraude. Eso no tiene lógica", afirmó con vehemencia.

El expresidente uruguayo, quien mantuvo vínculos con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, también destacó la diferencia entre los dos líderes. "Una cosa era Chávez y otra cosa es Maduro", dijo Mujica.

Con sus declaraciones, Mujica reafirmó su postura crítica hacia los regímenes autoritarios que, en su opinión, no respetan los principios democráticos y manipulan los procesos electorales a su favor.

El político, de 91 años, dijo en 2019 que Nicolás Maduro "revolcó el chavismo" y lo describió como un dictador.

Para quien fuera uno de los mandatarios más populares de la región, Venezuela es una dictadura que castiga a los pueblos, un argumento que había esgrimido años atrás al hablar de ese país.