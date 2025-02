Venezuela libera a seis estadounidenses tras mediación del enviado de Trump

Prisioneros liberados Foto © X / Gunther Eagleman

Seis de los ocho estadounidenses que permanecían detenidos por el régimen de Venezuela fueron liberados este viernes luego de una reunión entre el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, y Nicolás Maduro.

La noticia fue confirmada por Trump a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), quien expresó: "Me acaban de informar que traeremos a seis rehenes de Venezuela a casa. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!".

En una imagen que circula en redes se ve al funcionario estadounidense a bordo de un avión con los seis prisioneros regresando al país.

No ha trascendido la identidad de los seis rehenes liberados, los ocho estadounidenses que se encontraban detenidos eran Gregory David Werber, David Guttenberg Guillarme, Aaron Barrett Logan, Jonathan Pagán González, Wilbert Joseph Castaño, David Estrella, José Marcelo Vargas y Lucas Hunter (un ciudadano franco-estadounidense), según fuentes de la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC) en Miami

El enviado especial de Trump llegó a Caracas en la mañana con el objetivo de reunirse con Maduro para abordar varios temas clave, incluidos los derechos humanos y la situación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en la nación suramericana.

La visita se produce en medio de un panorama político complicado, dado que Maduro asumió su tercer mandato el pasado 10 de enero en una controvertida reelección que no ha sido reconocida por numerosos países, incluido Estados Unidos.

Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, destacó que el viaje de Grenell se centró en dos puntos fundamentales: la repatriación de criminales y pandilleros venezolanos a su país y la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos sin condiciones.

"No se trata de un quid pro quo. No es una negociación a cambio de nada", aclaró Claver-Carone, quien aseguró que EE.UU. no depende del petróleo venezolano.

