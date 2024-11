Flor de Cuba arremete contra Otaola y aclara: "Yo soy exitosa desde Cuba"

Flor de Cuba ha estado muchas veces en el punto de mira de Alexander Otaola siendo blanco de sus críticas y cuestionamientos, sin embargo, la influencer cubana no es de las que se queda callada.

La joven cubana estuvo nuevamente en el set del podcast Destino Tolk y arremetió contra Otaola sin pelos en la lengua asegurando que él no ha hecho nada ni en Cuba ni en Miami.

Fernan, uno de los presentadores, le recordó los ataques y amenazas que ha recibido de Otaola y Flor dijo que no le importan: “A mí no me determina una visa. Yo soy exitosa desde Cuba, yo no soy de las que vino a ser exitosa por estar aquí. A mí una visa, dos o tres o ninguna no me van a quitar mi éxito”.

Destino Positivo dijo que en un momento Otaola dijo que llamaría a Inmigración para denunciar a Flor y la influencer reaccionó: “Él es el verdadero chivatón, eso se llama ser chivatón. El mayor chivatón que tiene Cuba es Alexander Otaola”.

“El verdadero significado de lo que es chivato, comunista y dictador es él”, aseveró la influencer.

Nuevamente, Flor de Cuba ratificó que su intención no es residir en Estados Unidos sino permanecer en Cuba y viajar con frecuencia como turista.