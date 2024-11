Crimen en La Habana: Padre de tres hijos es asesinado en su casa delante de su familia

La comunidad de Mantilla, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana, está conmocionada tras el violento asesinato de Leonardo Garlobo Castellanos, un padre de tres hijos menores de edad.

El trágico suceso ocurrió el pasado 19 de noviembre, solo tres días después de su cumpleaños número 41, dejando una estela de dolor e indignación entre familiares, vecinos y amigos de la víctima, según una publicación en Facebook de La Tijera.

Captura de pantalla Facebook / La Tijera

Testimonios de supuestos testigos indicaron que un grupo de aproximadamente 15 personas irrumpió en la vivienda de Garlobo Castellanos rompiendo la puerta y atacándolo brutalmente. Este extremo no ha podido ser confirmado por esta redacción, que se mantiene a la espera de que las autoridades o medios oficialistas se hagan eco de la tragedia.

El terrible suceso fue confirmado en Facebook por el medio hermano de la víctima, Leonardo Garlobo Acosta, quien se mostró profundamente dolido con lo sucedido.

Captura de pantalla Facebook / Leonardo Garlobo Acosta

“Hoy, mañana y siempre, te voy a recordar aunque te me fuiste y dejaste este dolor que nunca lo voy a superar. Espero que estés en un lugar mejor… Nos volveremos a encontrar para seguir juntos, como me decías cuando te llamaba, que querías que me fuera a vivir contigo. Todos te extrañamos, muchísimo. Te amo mi negro y hermano. Que dios te tenga en la gloria”, expresó Garlobo Acosta.

Al parecer, los agresores -presuntamente motivados por una discusión relacionada con el fútbol- apuñalaron y golpearon a la víctima con un palo frente a su familia, incluidos sus hijos menores y su hija de 16 años.

Captura de pantalla Facebook (comentario) / La Tijera

Leonardo, conocido por su carácter afable y sentido de responsabilidad hacia sus hijos, quedó al cuidado de los pequeños tras la muerte de su esposa hace algunos años, según apuntaron varios usuarios en los comentarios a las publicaciones de la noticia en redes sociales.

Su partida deja a sus hijos huérfanos, sumidos en la tragedia y en una situación de vulnerabilidad que ha generado gran empatía en la comunidad.

Captura de pantalla Facebook (comentario) / La Tijera

La madre de una de sus hijas, Zenaida Bruzón Castillo, expresó el dolor que embarga a la familia: “Era un buen padre, hijo y amigo. Esto ha dejado a los niños sin padre, y dos de ellos ya no tienen madre. Es una injusticia lo sucedido”.

Dos de los presuntos agresores ya han sido detenidos, mientras la comunidad exige justicia y clama por mayor seguridad en la zona. La despedida a Leonardo reunió a vecinos de Mantilla y otros barrios, quienes recordaron su bondad y compromiso con su familia.

A pesar de que las autoridades del régimen cubano insisten en que las redes sociales ofrecen una visión distorsionada y exagerada de la violencia en Cuba, lo cierto es que las noticias de crímenes como el de Mantilla se suceden con preocupante frecuencia en la prensa independiente.

Recientemente, un joven cubano identificado como Alain Nolasco fue brutalmente asesinado en El Fanguito, en en barrio habanero de El Vedado. Según el reportero independiente "NioReportandoUnCrimen", el hecho ocurrió el pasado lunes a las 3 am en la calle 15 entre 26 y 28 y en plena calle.

En una supuesta pelea callejera participaron entre 15 y 13 personas, pero la víctima recibió puñaladas de al menos cuatro vecinos, así como golpes con tubos, martillazos, y hasta un botellazo, señala el informe.

De igual forma, el joven cubano Jesús David Corcho Pérez, de 22 años, quien estaba reportado desaparecido desde el pasado domingo en Jovellanos, Matanzas, fue encontrado sin vida este jueves, según confirmaron fuentes familiares.

Cuatro días después de la alerta urgente que lanzó la familia para dar con su paradero, una prima de Corcho informó del trágico desenlace: fue hallado muerto, y afirmó que lo asesinaron, aunque no dio más detalles al respecto.

En la mañana de este viernes se reportó un hecho igual de espeluznante. Según informó el reportero local Yosmany Mayeta en su canal de Facebook, una familia entera fue asesinada en su hogar del municipio San Luis, en Santiago de Cuba, y su vivienda presuntamente incendiada para simular que habían sido víctimas de un incendio.

El hecho dejó al menos tres víctimas mortales, un joven y sus dos padres.