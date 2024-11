Los 15 elegidos por Trump para su gabinete en la Casa Blanca

El gabinete del futuro gobierno de Donald Trump ya está completo. A menos de tres semanas de haber ganado las elecciones, el presidente electo ha anunciado a los 15 secretarios que formarán parte de su equipo, consolidando un grupo de perfiles diversos que tienen un denominador común: la lealtad incondicional hacia él.

Entre los nombramientos más destacados está el de Scott Bessent como secretario del Tesoro. Bessent, un magnate de Wall Street y donante clave de la campaña de Trump, será el primer miembro abiertamente gay en un gabinete republicano.

Trump destacó que Bessent "apoyará mis políticas que impulsarán la competitividad de EE.UU.", una declaración que subraya la confianza del mandatario electo en su capacidad de reforzar la economía del país.

El nombramiento más reciente fue el de Brooke L. Rollins, quien dirigirá el Departamento de Agricultura (USDA). Rollins ya había trabajado con Trump en su primer mandato, ocupando cargos clave como directora del Consejo de Política Nacional.

Trump no escatimó en elogios hacia ella, asegurando que "hizo un trabajo increíble" y destacando su liderazgo en el America First Policy Institute, un think tank que ha impulsado su agenda política desde 2021.

Marco Rubio: Un nombramiento histórico y su impacto para los cubanos

La nominación de Marco Rubio como secretario de Estado en el gabinete de Donald Trump marca un hito histórico, ya que será el primer latino en ocupar el cargo de máximo representante de la diplomacia estadounidense.

Rubio, de raíces cubanas, es una figura clave en la política republicana y un defensor consistente de una política dura hacia el régimen cubano, abogando por sanciones económicas y medidas que promuevan la democracia en la isla.

Para los cubanos, especialmente los residentes en Estados Unidos, su nombramiento representa una esperanza de continuidad en las políticas de presión sobre el régimen cubano.

Rubio ha sido una voz prominente en la lucha por los derechos humanos y la libertad en Cuba, y su posición como secretario de Estado podría intensificar estas iniciativas. Además, refuerza la influencia de la comunidad cubanoamericana en la política nacional e internacional.

Perfiles diversos y polémicos

El gabinete de Trump incluye otras figuras con trayectorias variadas, desde políticos experimentados hasta empresarios multimillonarios. Sin embargo, algunas nominaciones han generado controversia.

Por ejemplo, el antivacunas Robert F. Kennedy Jr., quien liderará el Departamento de Sanidad, y Pete Hegseth, expresentador de Fox News con antecedentes de acusaciones de abuso sexual, como secretario de Defensa.

Otro nombre llamativo es el de la abogada Pam Bondi, exfiscal de Florida, que asumirá el cargo de fiscal general. Bondi fue una figura destacada en el equipo legal de Trump durante su primer juicio político y reemplazará al excongresista Matt Gaetz, quien declinó su nominación tras un escándalo sexual.

Otra nominación notable es la de la congresista Lori Chávez-DeRemer, de raíces mexicanas, quien asumirá el liderazgo del Departamento de Trabajo.

Un gabinete leal y estratégico

El equipo incluye a aliados cercanos y donantes importantes, como el petrolero Chris Wright, que liderará el Departamento de Energía, y el multimillonario Howard Lutnick, designado para Comercio.

También figuran el exjugador de fútbol americano Scott Turner como secretario de Urbanismo y Vivienda y la exejecutiva de lucha libre Linda McMahon como secretaria de Educación.

Este gabinete, que deberá ser confirmado por un Senado de mayoría republicana, consolida la estrategia de Trump de rodearse de figuras que han demostrado su lealtad y afinidad con su visión política. Desde líderes políticos hasta empresarios, el gabinete refleja un enfoque que combina pragmatismo, ideología y la recompensa a quienes han estado cerca del presidente electo.

Con estas nominaciones, Trump busca marcar el inicio de su segundo mandato con un equipo que promete seguir avanzando en su agenda de America First. Resta ver cómo este gabinete enfrentará los desafíos internos y externos de Estados Unidos en los próximos años.