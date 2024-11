Una cubana de Hialeah no ha podido evitar compartir su sorpresa después de hacer una compra de la semana en el supermercado Walmart. Lo hizo en un video que publicó en su perfil de TikTok, donde se identifica como @echusita_.

En el clip, la mujer muestra el ticket de su última compra en Walmart, que ascendió a 275 dólares, y reflexiona sobre los altos precios de los productos.

La cubana relata que salió a comprar "cosas que le hacen falta al niño y a las demás personas que viven en la casa" y añade que ha comenzado a adoptar el hábito de llevar una lista detallada de compras, al estilo de las personas mayores, para evitar los antojos y no exceder su presupuesto.

"Literal siento que no he comprado nada", se queja mientras muestra la lista de productos adquiridos. Entre ellos, destaca la compra de "dos cachos de carne", lo que según ella no justifica el alto monto de la factura. "¿Hasta cuándo el mercado va a ser tan caro?", pregunta indignada mientras muestra el ticket como prueba.

El video se suma al de cientos de usuarios que comparten su frustración con el aumento del costo de vida en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a alimentos y productos básicos. "Todo carísimo, cuando yo compro la carne la cuenta no baja de 600", dijo en un comentario de la publicación.