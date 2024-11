Cubana de la isla dice que no busca pareja en TikTok: "No me pidan más mi teléfono ni que me van a sacar"

Una joven cubana que vive en la isla se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un contundente video en el que deja claro que su presencia en la plataforma no tiene como objetivo buscar pareja ni recibir ayuda económica. El mensaje, dirigido a sus seguidores y a quienes le envían propuestas románticas, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales.

“Caballero, les voy a dejar clara una cosa”, comienza diciendo en su video. “El hecho de que yo tenga TikTok en Cuba y la use de diversas maneras, el hecho de que yo socialice aquí no quiere decir que yo ande buscando macho, marido, ni nadie que me mande dinero”.

La joven, identificada en la red social como @izzys33, fue directa al expresar que está cansada de que le pidan su número telefónico. “A mí me han ofrecido aquí y yo he dicho que no, con lo que da TikTok a mí me basta y me sobra”, declaró.

El video, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra a la joven defendiendo su independencia y aclarando que su interacción en TikTok es meramente social y personal. “No me pidan más mi teléfono”, concluye tajantemente.

La publicación ha generado opiniones divididas entre quienes apoyan su postura y valoran su sinceridad, y quienes consideran que su mensaje podría haberse dado en un tono menos directo. Sin embargo, para muchos, su mensaje refleja la realidad de muchas mujeres cubanas que, en redes sociales, enfrentan este tipo de dinámicas.

El video ha suscitado comentarios como: “Te apoyo al 100%, cada quien decide cómo usar sus redes” y ”¡Qué valiente! No todo el mundo tiene el valor de decir las cosas como son”. Otros, sin embargo, le reprochan su actitud, sugiriendo que una plataforma pública siempre estará abierta a este tipo de interacciones.