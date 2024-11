La popular influencer cubana Flor de Cuba sigue disfrutando de su segunda estancia en Estados Unidos tras recibir la visa de turismo y está compartiendo todas sus experiencias con sus seguidores de redes sociales, donde en las últimas horas compartió su más reciente aventura en el país norteamericano. La joven creadora de contenido está conociendo más zonas y actualmente se encuentra en Kentucky.

Flor relató que perdió su vuelo con destino a Kentucky y tuvo que pasar una noche inesperada en la ciudad de Nueva York. Lejos de desanimarse, aprovechó la oportunidad para disfrutar de la "hermosa ciudad", convirtiendo lo que parecía una desgracia en una gran suerte.

Al día siguiente, finalmente llegó a Kentucky, donde pudo reencontrarse con su familia, especialmente con su abuelita, a quien no veía desde hacía meses. "Traté de convencerla para que se viniera a Cuba conmigo, pero no quiso, boba no es", bromeó Flor con cariño.

Durante su estadía en Kentucky, Flor aprovechó para disfrutar de la tranquilidad del lugar, con sus montañas y abundantes áreas verdes. También visitó a una manicurista cubana para arreglarse las uñas y realizó compras en tiendas como Burlington, donde adquirió abrigos y otros artículos necesarios.

El viaje marcó una nueva experiencia para Flor, quien emocionada compartió que ya ha tenido la oportunidad de visitar tres estados de Estados Unidos. "Kentucky me gustó muchísimo, es súper tranquilo, con muchos árboles y montañas", comentó en su video.

La autenticidad y frescura de sus relatos han generado miles de reacciones entre sus seguidores, quienes destacan su capacidad para encontrar el lado positivo en cualquier situación y su innegable carisma.