Una señora cubana ha conquistado TikTok con su increíble energía y movimientos al ritmo de música reparto, desatando una ola de comentarios y reacciones que la han convertido en un fenómeno viral. El video, que ya acumula miles de visualizaciones, muestra a la mujer disfrutando del tema "Los Nike" de Seikan Anikila.

En el clip, que fue subido por la usuaria identificada como Mayra, se observa a la señora bailando con soltura, demostrando que el reparto no tiene límites de edad ni es solo una moda pasajera. Su estilo único y actitud desenfadada han generado una oleada de comentarios positivos como:

"A mandárselo a mi esposo voy pa' que me vea en el futuro y después no diga que no se le advertí", "Abuela, a las 11 estoy recogiéndola. Nos fuimos", "Puedo ser yo perfectamente en el 2060", "Yo demostrando que el reparto nunca fue una etapa JAJAJA", "Bella señora, todos queremos llegar a esa edad con tanta energía. Siga así, que eso fortalece su salud", "Yo en el 2080 demostrando que nunca fue una etapa ser repa", "Yo quiero llegar a esa edad con la actitud y la energía de ella", "Me veo así en 30 años", "Me muero de amor con nuestras abuelas y madres cubanas" y "Que Dios le dé mucha salud y que le mantenga esa actitud tan positiva y alegre. Bendiciones."

En otros videos más recientes podemos ver a Mayra bailar canciones "La Batidora" de Bebeshito o "Marca Mandarina" de Bebeshito y El Taiger.

Sin duda, esta señora demuestra que la música y el baile son lenguajes universales que no entienden de edades ni barreras.

