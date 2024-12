“En la costa siempre hay comida”: Cubano sin hogar cuenta cómo sobrevive en Cienfuegos

La aguda crisis económica en Cuba ha disparado los índices de pobreza a niveles alarmantes e incrementado el número de cubanos desamparados, que viven en las calles a merced de lo que encuentren para subsistir o de la caridad de otras personas, y sin ninguna esperanza de que sus condiciones de vida puedan mejorar.

Juan José, un matancero de 59 años, es una de los miles de cubanos que sobreviven hoy en las calles, sorteando infinidad de penurias materiales, por no tener una vivienda ni ingresos que les permitan costear aunque sea el mínimo de sus necesidades más básicas, como la alimentación.

El hombre llegó a la ciudad de Cienfuegos, en el centro del país, en busca de alguna forma de supervivencia que le permitiera “mejorar un poco sus precarias condiciones de vida”, documenta un testimonio publicado en el sitio web de la organización no gubernamental Food Monitor Program.

El texto no aclara a qué se dedicaba Juan José en su natal Matanzas ni las circunstancias que lo llevaron a “emigrar” hacia la vecina Cienfuegos, adonde llegó con solo 126 pesos en los bolsillos -el equivalente a unos 40 centavos de dólar- y la intención de buscar una “mejor vida”.

Pero la de Juan José es una existencia sumamente precaria, carente de lo más elemental: no tiene un lugar donde vivir ni familiares que lo ayuden, y está obligado a buscar sus alimentos o artículos necesarios en la basura, en la orilla del mar o pidiendo a otras personas.

En la costa cienfueguera halló un sitio donde bañarse, dormir y cocinar en “su fogón improvisado” sobras de comida sacadas de los latones de basura; restos encontrados en el litoral, provenientes muchas veces de “trabajos” rituales de la religión afrocubana, como frutas, miel, pollo, chivo y otras ofrendas; e incluso, peces, crustáceos y otros animales marinos, según revela el reporte.

Juan José suele pernoctar en un área del litoral de la bahía. “Llegué solo, con lo poquito que tú ves aquí... encontré esta parte acá atrás caminando. Aquí está fresco y se puede dormir mejor si no hay mosquito, si hay mosquito tienes que hacer humo o untarte salvia, mira esto, eso son los jejenes, pero si hay fresco no hay mosquito y se puede dormir”, contó.

“Aquí en la playa tú te encuentras jaiba, cangrejo, caracoles, el cobo que es bueno si lo hierves. Te puedes bañar y puedes hervir agua, mira uno está aquí, pero estoy limpio ¿ves? Aquí recala mucha comida que se bota y la coges en la arena facilito”, añadió.

“En la costa siempre hay comida -aseguró-, hay ostión y camaroncito y pescado chiquito que se fríe... Los cocino aquí en la lata, lo hierves y ya está, con palitos de aquí, un pedacito de plástico, de corcho... con cualquier cosa”.

Además de lo que obtiene del mar, Juan José busca sus alimentos en la basura, aunque -dice- “a veces la gente te da algo o lo que le sobra de la comida. Mira, hoy encontré ese hocico de puerco, está bueno, ya hervido está limpio...”.

Sin embargo, reconoció que “no todos los días se puede comer, a veces uno pasa tres días sin comer y más, porque no tienes de dónde sacar”.

No obstante, no duda en compartir lo poco que tiene cuando llega al lugar otra persona que, como él, también sobrevive en la calle.

“Para tomar agua le pido a cualquiera un poco y te la echas en un pomo o buscas en la terminal (de ómnibus) o en otro lado, no está fría pero quita la sed”, continuó.

Juan José reveló que padece de diabetes, hipertensión y está operado. “Ya no puedo hacer fuerza ni hacer guardia y no hay trabajo tampoco, aquí no hay trabajo así para alguien que tenga esos problemas y lo que pagan no te alcanza... lo que pagan es una porquería”, alegó.

Pese a su condición de salud, no recibe atención médica ni medicamentos. “Una vez fui al Sistema de Atención a la Familia y me dijeron que tenía que esperar a cumplir 60 años, eso fue antes del Covid y ya no he ido más”, relató.

“Para ganar un poco de dinero”, el cubano recoge latas para vender, cartón, aluminio, “lo que aparezca”. Saca de la basura pomos plásticos, los lava y vende a cinco pesos. Pero también, ropa y zapatos viejos, “que se arreglan y se venden también”, afirmó.

La escasez de productos básicos, la galopante inflación y el bajo poder adquisitivo de la población han incidido de manera determinante en el aumento de la mendicidad en Cuba.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el registrado país se han 3,690 personas “deambulantes” entre 2014 y 2023.

Mientras, una investigación publicada en octubre por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reveló que un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8 por ciento de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante 2023.

El estudio arrojó un resultado alarmante: un 12.8% de los cubanos (1,4 millones de personas) no alcanzó el umbral diario de 2,100 calorías per cápita, durante el año pasado.

El 89 % de las familias cubanas sufren pobreza extrema, reveló el VII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2024 presentado en julio por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). La cifra representa un punto porcentual más que 2023 y un 13 % más que en 2022.

