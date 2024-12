"Colorín colorado, la cubana se ha esfumado": Las relaciones a distancia desde el extranjero en clave de humor

La cubana Yisi se ha convertido nuevamente en sensación en TikTok tras describir, con un toque de humor y mucho ingenio, cómo suelen desarrollarse las relaciones a distancia entre cubanas en la isla y hombres que viven en el extranjero. El video, que ya supera los 52 mil likes y miles de comentarios, relata cómo, en su opinión, “en tres meses” el romance puede transformarse por completo.

Ella comienza diciendo que en el primer mes todo es perfecto: “Tú eres el rey del castillo y ella la reina, esa mujer no pide absolutamente nada, eso es amor y cariño, besos y videollamada”. Pero las cosas cambian en el segundo mes, cuando, según cuenta, la chica desaparece y reaparece días después con un número desconocido para decir que “se le rompió el teléfono”.

A partir de ahí, la historia da más giros. Al poco tiempo, relata, surge otro problema: “La abuelita se enfermó, no tiene transporte para ir a verla, y tú, preocupado, terminas enviándole dinero”. Y el tercer mes, dice, es cuando las cosas se complican aún más: las llamadas solo llegan “cuando se llevan la corriente” y los problemas económicos se multiplican.

La creadora @yisi9 concluye diciendo: “Tú haces un esfuerzo, reúnes dinero, le pides prestado a tu amigo, y la traes. Pero adivina qué: montándose ella en el avión ya te cambió el número de teléfono, y tú te quedas en el aeropuerto con flores, globitos y una tremenda deuda. Colorín colorado, la cubana se ha esfumado y ni rastro ha dejado”.

El debate en los comentarios ha sido tan intenso como variado. Mientras muchos lo tomaron con humor, otros criticaron la generalización. Un usuario comentó: “Eso le pasó a mi amigo, y todavía está pagando la deuda”; otro añadió: “Esto no es de cubanas, es universal”; mientras alguien más aseguró: “Ella está contando lo mismo que hizo”.

Sin embargo, no todos compartieron esta perspectiva. Una usuaria comentó: “No todas son iguales, no generalices”; mientras otra agregó: “Yo llevo 12 años casado con mi cubana y nada de esto me ha pasado”. Otros fueron más directos, como quien escribió: “Si piden dinero desde el principio, bloquea y listo”.

Algunos compartieron historias personales que reflejan situaciones similares: “Conozco un caso igualito, llegó al aeropuerto y no apareció”; o “Una cubana hizo eso y además trajo al marido disfrazado de primo”. Entre quienes intentaron verlo con humor, destacaron frases como: “Eso lo hacen todas, no solo las cubanas” o “De mi hermano que envió dinero no vas a estar hablando”.

El video también generó reflexiones más amplias. “Esto no solo pasa en Cuba, en muchos países es igual”; “No todas somos iguales, cada caso es distinto, pero me alegra que este tema se hable”, comentó alguien, mientras otro insistió: “Es un problema de necesidad, no de nacionalidad”.

El tono del video, que mezcla comedia y crítica social, ha dejado claro que los romances a distancia siguen siendo un tema que no pasa desapercibido. En medio del debate, un comentario resumió la controversia: “La experiencia habla, pero no todas son así”.

Este contenido sigue acumulando reacciones, mientras su creadora se mantiene activa en las redes sociales, generando conversación y provocando carcajadas (y algunos enojos) por igual.

