Resistencia creativa: Cubanos mueven torno manualmente en medio de apagón para completar una pieza

La crisis energética que golpea a Cuba sigue generando imágenes que, aunque destacan la creatividad y resiliencia de su gente, parecen sacadas de una novela distópica.

En TikTok (@vivacubalibre01) circula un video donde tres cubanos, en medio de un apagón, improvisan para operar un torno manualmente y completar una pieza.

“Eso es para que no se crean que nosotros vamos a rendir. Aquí no se rinde nadie”, dice una de las personas en el video, evidenciando la determinación que caracteriza a muchos cubanos frente a las dificultades diarias, desde los constantes apagones hasta la falta de recursos básicos.

Este acto de “resistencia creativa” ha generado diversas reacciones, desde quienes aplauden el ingenio y la perseverancia de los protagonistas, hasta quienes cuestionan la sumisión y conformismo que reflejan estas situaciones.

Recientemente, la activista Irma Broek compartió en Facebook un video que muestra a un señor colando el néctar negro de los dioses blancos, empleando para ello una antorcha de soldar: “Aquí estamos tratando de colar café porque no tenemos corriente, no hay gas, no hay nada”.

La pasión por el café humeante y oscuro es tan intensa que, ante la escasez, las personas recurren a ingeniosos inventos para poder disfrutar de un sorbo, otros ejemplos de la llamada “resistencia creativa”.

Hace unos días, otro cubano demostró su ingenio frente a la crisis energética al encontrar una forma de cargar su teléfono móvil utilizando las líneas telefónicas.

