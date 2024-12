El Kamel responde a las críticas por su viaje a Cuba: "Hay gente falsa y falta de respeto que lo que quiere es lucrar con el dolor"

El Kamel respondió a través de las redes sociales a quienes lo han criticado por su reciente viaje a Cuba a visitar a su familia.

El reguetonero cubano llevaba cinco años sin ver a los suyos y dejó claro que dejará no pasar ningún cuestionamiento por su decisión de ir a ver a sus seres queridos.

“No tengo que darle explicaciones a nadie y si lo hago es por las personas que queremos una Cuba libre de una dictadura porque yo soy el que está pasando por esto solo. Quiero regalarle a mi abuela momentos lindo antes de que algo pase”, dijo el cantante en una extensa publicación en Instagram junto a una foto en compañía de su familia.

Captura Instagram / El Kamel

“Hay gente falsa y falta de respeto que solo lo que quiere es lucrar con el dolor de los que sí lo sentimos de corazón. Otaola tú lo que quieres contenido porque sabes que yo exploto rápido pero lo que quiera mi abuela vale más que mis impulso, mi abuelita se partió un brazo por eso estoy aquí en Cuba y me monté en un avión sin saber lo que iba a pasar pero déjate de loquera y no es en un rancho es aquí en Cuba donde estoy yo donde tienes que decir abajo la dictadura cobarde ping*, soy yo el pueblo y la gente te dirá que estoy haciendo aquí no tengo por qué filmar lo que hago para todo hay momentos y este no es el momento por ahora voy a disfrutar mi familia es a lo que viene”, arremetió contra Alexander Otaola, uno de los que ha criticado al artista.

En los comentarios varios colegas y seguidores respaldaron sus palabras. “Olvídate de todo eso asere la familia vale más que todo y es más importante que todo disfrute de su abuelita como Dios manda y abrácela mucho y darle muchos besos olvídate de lo que diga el mundo la familia primero”, le aseguró Harryson.

“De los primeros artistas que hablaron por la libertad de Cuba fuiste tú, dentro y fuera. Lo hiciste porque así te decía tu corazón. Con todo para perder solo la esperanza de ver a tu gente mejor, porque tú mismo eres la prueba. Tu barrio te quiere y te representa. No queremos mártires, queremos cubanos reales que sientan el sentido de correcto de la causa, la historia se encargará de los falsos. Quien no quiera a su familia no tiene derecho a llamarse patriota. Amaliano de verdad”, añadió en otro comentario el influencer Alain Paparazzi Cubano.

