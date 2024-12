Cubana en EE.UU. revela cuánto ganó en TikTok por un video viral de 4 millones de vistas: "Te va a sorprender"

Alcanzar millones de reproducciones en TikTok puede parecer un sueño para muchos creadores, pero lo que realmente se gana con estos videos depende de factores que no todos conocen. Yanet, una tiktoker cubana residente en Atlanta, Georgia, sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto le pagó la plataforma por su video más exitoso, que logró 4 millones de reproducciones en menos de una semana.

En su cuenta @yanetatlanta, explicó que este video, aunque rompió su récord personal de vistas, no fue el que más dinero le generó. “¿Tú dirás, mija, pero cómo es eso posible si mientras más vistas más te pagan? Bueno, mi amor, resulta que las vistas que no son dentro de Estados Unidos hacen que el RPM te baje”, comentó. Yanet detalló que su RPM (ingresos por cada 1000 vistas calificadas) normalmente es de $1.20, pero en este caso cayó a 55 centavos porque el video fue visto mayormente fuera de Estados Unidos. Además, solo 700,000 de las vistas calificaron para monetización.

El resultado final: un ingreso de poco más de 400 dólares. “A pesar de todo, yo siento que es bastante dinero por un video”, agregó. En comparación, un video anterior que alcanzó un millón de vistas le permitió ganar más de 600 dólares, según explicó en octubre pasado.

El tema despertó curiosidad y dudas entre sus seguidores. Muchos preguntaron cómo funciona la monetización en TikTok y cómo mejorar el RPM, mientras otros compartieron sus propias experiencias: “A mí me pasa lo mismo, mis videos se van para Sudamérica y mi RPM ni te cuento”; “Yo tengo un video de 2 millones y nunca me pagaron porque no dura un minuto”. Algunos, sin embargo, aplaudieron el logro: “Es bastante, ponte a pensar cuánto tenías que trabajar antes para ganar eso. Mucha suerte y bendiciones”.

Este caso refleja cómo las ganancias en TikTok no solo dependen del número de reproducciones, sino también de factores como el origen de la audiencia y las políticas de monetización de la plataforma.

Preguntas Frecuentes sobre la Monetización en TikTok y el Caso de Yanet