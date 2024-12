Tatuaje "Music is Me" de Oniel Bebeshito desata debates: ¿Error gramatical o arte puro?

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito causó revuelo entre sus seguidores al mostrar su nuevo tatuaje en el cuello, con el mensaje "Music is Me" acompañado de un diseño tribal.

La frase del tatuaje abrió una polémica por su inusual gramática en inglés. "Music is Me", aunque comprensible, no es una estructura natural en la lengua de Shakespeare.

Sin embargo, este tipo de construcciones refleja fenómenos lingüísticos propios del "inglés miamense", un dialecto emergente en EE.UU. que toma influencia directa del español y que ha sido objeto de investigaciones en la Florida International University (FIU).

Alternativas más convencionales como "I am Music" o "Music defines me" podrían haber sido más naturales, pero el Bebeshito parece haber apostado por la creatividad y su conexión única con la música.

El diseño fue creado por Khriss Coronado, un tatuador muy conocido en la escena artística de Miami que cuenta con más de 21 mil seguidores en Instagram.

Coronado, reconocido por su estilo tribal y detalles minuciosos, plasmó la esencia artística del Bebeshito en esta pieza que combina expresión personal y estilo urbano.

Este nuevo tatuaje no solo reafirma la identidad del cantante en el género musical, sino que también demuestra su capacidad que tiene para generar debates entre sus seguidores y marcar tendencia, siendo fiel a su estilo único, consolidándose como una de las figuras más creativas de la música urbana actual.

El autor de "Marca Mandarina" compartió con orgullo parte del proceso de su tatuaje en Miami y aseguró que se está "Poniéndome lindo pa' el concierto", programado para el 28 de diciembre, en el Pitbull Stadium, con capacidad para 20 mil personas.

Preguntas frecuentes sobre el tatuaje "Music is Me" y la carrera de Oniel Bebeshito