Estudian formación de un nuevo dialecto en Miami

Florida International University (FIU) publicó un estudio sobre la formación de un nuevo dialecto en Miami, ciudad estadounidense que se desarrolla bajo una fuerte influencia de la comunidad hispana.

El estudio fue publicado en la revista English World-Wide, especializada en variantes del idioma. Su autor indica que es una revisión sobre la posible formación de un dialecto del inglés en Miami por estar la ciudad bajo la influencia de la Lengua Española que habla la mayor parte de su población.

El "inglés miamense" sería el resultado de un fenómeno que ocurre cuando dos idiomas entran en estrecho contacto pues articula expresiones tomadas prestadas del castellano y las traduce literalmente al inglés. Esos juegos de palabras luego son comunes en varias generaciones bilingües.

"Realizar una investigación como esta es un recordatorio de que no hay palabras “reales” o “simuladas”. Solo hay palabras y todas provienen de algún lugar", dijo a EFE el lingüista Phillip Carter, autor del estudio.

Carter lleva una década analizando el inglés miamense y señaló que "cada palabra tiene una historia y eso se aplica a todas las habladas en Miami".

Añadió que "no hay un solo idioma que no tenga palabras prestadas de otro (...) El préstamo es una realidad ineludible de los idiomas del mundo".

Por eso Carter está estudiando la formación de un dialecto en Miami. Entre los ejemplos citados en el estudio refiere el caso de la frase "bajar del carro" que se convierte en "get down from the car" en lugar de "get out of the car".

Otro ejemplo sería la frase "empanada de carne" que se pronuncia como "meat empanada" en vez de "beef empanada" porque en español, carne puede referirse a diversos tipos incluyendo pollo y cerdo o específicamente solo a la carne de res.

El estudio diferenció expresiones de uso común en Miami en varios grupos de hablantes bilingües. Se enfocó en los cubanoamericanos de primera generación nacidos en Cuba que emigraron a Miami después de los 12 años y en otro grupo de cubanoamericanos de segunda generación, que nacieron y se criaron en Miami y hablan más inglés que español.

Muchas expresiones con influencia del español ya no eran utilizadas por personas de segunda generación en Miami. Sin embargo, no las abandonaron todas. Entre las que se repite están Get down from the car (Bájate del auto) y super hungry (superhambriento).

Otra frase usada por ambas generaciones es "give me a chance (dame una oportunidad). Según Carter esto significa que los "miamenses evalúan ciertas frases de manera diferente y no las ven como gramaticalmente incorrectas" la hablar inglés.