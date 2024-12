La cantante urbana Yailin La Más Viral ha vuelto a acaparar la atención en redes sociales tras presumir su nueva figura luego de someterse a varias cirugías plásticas para lograr una apariencia más natural. En su última publicación de Instagram, la artista dominicana compartió fotos de un evento al que asistió este fin de semana, luciendo un ceñido conjunto rosa que realzaba sus curvas renovadas.

El procedimiento fue realizado por el cirujano Rafael Sánchez Acosta, quien detalló que la intérprete se sometió a una reducción de senos, de glúteos y a una marcación abdominal. La decisión de Yailin de optar por una imagen más equilibrada y armoniosa ha sido recibida con elogios por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su aprobación en los comentarios.

“Mil veces mejor”, “Quedó espectacular, mi bella”, y “Ahora sí, ese cuerpo está espectacular, mamá!!!” son solo algunas de las reacciones positivas que ha recibido la joven, destacando la naturalidad de su nuevo look.

"Para las que me preguntan por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran los adecuados para mi cuerpo, por eso me los cambié por unos más pequeños y más naturales", explicó Yailin sobre su nueva cirugía.

Además de halagar su apariencia, muchos seguidores también aplaudieron el cambio en su actitud y estilo de vida, considerando esta transformación como una señal de que Yailin está tomando decisiones positivas para su bienestar personal y profesional. La artista, quien atraviesa una nueva etapa en su vida, continúa demostrando que su cuerpo y sus decisiones son únicamente suyas, recibiendo el apoyo de una parte considerable de su audiencia.

A sus 22 años, la cantante ha pasado varias veces por el quirófano y siempre ha sido abierta para hablar al respecto con sus seguidores. Una de las operaciones más recientes fue el cambio de color de ojos, de marrón a grises, al que se sometió en una clínica de Florida mediante un procedimiento de queratopigmentación.

¿Qué te parece el cambio de Yailin?

