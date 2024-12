Cubana en EE.UU. recomienda no viajar a Cuba como destino turístico: "Es preferible ir a otro país"

“En Cuba no hay corriente. El país está atravesando por una crisis masiva de apagones,” advierte @cubansalvi503, una cubana residente en Estados Unidos que en un video explicó por qué no considera que la isla sea un buen destino turístico para quienes no son cubanos. Con una mezcla de consejos prácticos y relatos personales, detalló las razones detrás de su recomendación.

Según la creadora, las interrupciones constantes de electricidad y el calor intenso hacen que los visitantes deban estar preparados. “Lleva un ventilador recargable y repelente para los mosquitos,” sugiere, describiendo las complicaciones que pueden enfrentar los viajeros.

La calidad de los alimentos también fue tema central en su testimonio. “La comida no sabe para nada como la de otros países. Está buena, pero un 5 de 10,” señaló, agregando que incluso los hoteles cinco estrellas no cumplen con las expectativas. Además, mencionó que medicamentos básicos, como analgésicos, escasean en toda la isla.

En su relato, compartió una experiencia personal en Pinar del Río, donde su esposo casi fue víctima de un intento de estafa. “Un muchacho le dijo que debía pagar por estacionarse en un parqueo público. Cuando vio que yo era cubana, salió corriendo,” contó. Este tipo de situaciones, sumadas al aumento de la inseguridad, la llevaron a advertir a los turistas sobre posibles problemas con el cambio de divisas, el alquiler de carros y otros servicios.

A pesar de las dificultades que describe, la creadora no oculta su cariño por la isla. “Mi país es hermoso, pero en estos momentos está atravesando una crisis horrible y no es ni un tercio de lo que alguna vez fue,” reflexionó al final del video.

El video de esta cubana -que antes también contó en la misma red cómo preparaba sus viajes a la isla para visitar y ayudar a su familia- provocó una ola de reacciones entre quienes compartieron su preocupación y quienes no coincidieron con su visión. “Yo fui a Cuba y me gustó la comida del hotel; el país está muy bonito,” comentó un usuario. Otros, sin embargo, expresaron tristeza por la situación actual. “La pobreza trae desesperación. Lo siento mucho por Cuba,” escribió alguien más.

Por otro lado, algunos defendieron ciertos logros del sistema cubano. “Cuba tiene los mejores médicos. Millonarios viajan a Cuba a operarse,” afirmó un seguidor. Al mismo tiempo, no faltaron críticas al manejo económico y político de la isla. “Lástima que Fidel no supo gobernar,” lamentó otro usuario.

El testimonio de @cubansalvi503 deja en claro las realidades que enfrenta Cuba y sirve como advertencia para quienes piensan en visitar la isla, llamando a tomar decisiones informadas y realistas.

