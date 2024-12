Policía responsabiliza a propietarios por el aumento de robos de motos eléctricas en Las Tunas

En un contexto de creciente incidencia de robos de motos eléctricas en Las Tunas, las autoridades han señalado a los propietarios como parte del problema, argumentando que el descuido en las medidas de seguridad contribuye significativamente a estos delitos.

Según un oficial del Ministerio del Interior (MININT), “en su mayoría, los hechos que se cometen son por descuido de las propias víctimas, las cuales en ocasiones dejan las llaves de las motorinas puestas o las dejan en lugares que no tienen ninguna seguridad”, reportó TunasVisión.

Lo más leído hoy:

Esto “provoca y ocasiona en los horarios que se cometen los hechos que varios factores, o sea, varias personas que están en la población ejecuten los mismos y sea algo complejo el esclarecimiento del hecho, ya teniendo en cuenta que estos vehículos son trasladados a talleres clandestinos donde se desarman”, explicó el oficial.

Esta postura parece trasladar una parte de la responsabilidad a los afectados por los robos, quienes ya enfrentan el trauma y la pérdida económica de estos delitos.

Aunque las investigaciones han permitido recuperar algunas motos eléctricas y esclarecer varios casos, la declaración de las autoridades sugiere que la solución pasa más por la autogestión de los ciudadanos que por un aumento de la vigilancia o la acción preventiva por parte del Estado.

La expansión de los vehículos eléctricos en un contexto de escasez de combustible y partes de repuesto los ha convertido en objetivos atractivos para redes delictivas, indicó el canal oficialista que oportunamente ignoró la inseguridad que se vive en las calles debido al deterioro del asfalta, la deficiente iluminación de las vías pública y los apagones.

Estas bandas desarman las motos en talleres clandestinos, las transforman y venden sus piezas en el mercado informal, lo que dificulta la recuperación de los bienes robados y pone en evidencia la sofisticación de los delincuentes, subrayó TunasVisión.

Si bien el MININT asegura que trabaja con rigor en la instrucción de estos casos, el enfoque en la "negligencia de las víctimas" como causa principal de los robos podría desviar la atención de la necesidad de implementar estrategias efectivas de prevención, vigilancia y desarticulación de las redes delictivas.

En un contexto de creciente inseguridad, los robos de motos eléctricas se han vuelto habituales en Cuba, donde la recuperación de estos equipos sigue siendo una excepción poco frecuente.

Cuatro individuos asaltaron y golpearon a un joven para robarle su motocicleta, en la ciudad de Las Tunas.

La víctima, Yordano Colón Ocampo, hizo la denuncia del asalto en redes sociales, con fotos de la moto robada y de la herida en la espalda que le hicieron los delincuentes con un tubo.

“En la noche de antier, en la misma parada del Estadio Mella, venía del pueblo, ahí me salieron cuatro muchachos; estaban escondidos, salieron de la nada, me dieron un tubazo y me quitaron esta motorina. Gracias a Dios pude salir vivo”, explicó Colón en un post en el grupo de Facebook “Venta de motorina en Las Tunas”.

Preguntas frecuentes sobre los robos de motos eléctricas en Las Tunas