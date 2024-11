La Diosa dice adiós a las polémicas y chanchullos: "Quiero al lado mío personas que merezcan estar"

La Diosa sigue enfrascada en darle a su vida un giro de 180 grados, completamente alejada de las polémicas y enfrentamientos en redes sociales.

Visiblemente recuperada de su cirugía de manga gástrica, hizo una directa para sus fieles seguidores agradeciéndoles por todo el apoyo que le han brindado.

“Las cosas a mí se me dan en la vida porque tú eres una mujer buena, porque no maldices a los demás y te alegras por los demás”, reflexionaba La Diosa mientras escuchaba Ritmo 95.7, una emisora en Miami que, aunque a ella no la ponen nunca, la escucha y disfruta oír en ella a sus colegas.

“Estoy habituada a que mi vida sea así, los de la tierra tratan de quitármelo, pero Dios me bendice”, añadió La Diosa y mencionó que hace unos días a raíz de la venta de su fragancia Mamasota se formó hasta un boicot de mujeres, artistas y personas que conoce.

“Yo reflejo en la vida poder, fuerza, y si Dios me pone todo eso es porque yo puedo contra todo. Hasta el día de hoy se vendieron exactamente 11,251 fragancias, estoy más que feliz (...) No han podido con la malicia, con la maldad destruir un trabajo bien hecho, destruir un perfume que se hizo con el amor más grande de este mundo”, dijo la artista.

Después de este triunfo en su emprendimiento aseguró: “Me siento liberada, me siento fuerte, me siento segura de mí, siento que estoy tomando las decisiones correctas, de estar fuera de polémicas, no quiero estar en chanchullos (...) Yo personalmente quiero ser esa mujer que se enfoca en lo bueno, en lo positivo y en crecer”.

“Quiero al lado mío personas que me respeten, personas que respeten mi amistad, personas que no jueguen con el amor con que yo hago las cosas solo por un like, por vistas. Yo quiero tener al lado mío personas que solamente merezcan estar al lado mío”, aseveró la cantante, unas palabras que bien pudieran estar dirigidas a su padrino Alexander Otaola por su reciente entrevista con Dayamí La Musa, en la que esta le regaló un perfume con el dibujo de una papaya.