Leche cada tres días: La nueva realidad de los niños cubanos

La crisis de la leche en Cuba sigue golpeando con fuerza a las familias cubanas, y ahora, más de 4,380 niños en Guantánamo enfrentan una drástica medida: recibirán solo un litro de leche cada tres días. Esta distribución, que se realiza directamente en 177 bodegas, refleja la gravedad de la escasez de alimentos básicos en la isla.

La medida, que afecta principalmente a los niños de 2 a 6 años, fue adoptada por las autoridades locales como una "solución" ante la falta de leche en polvo, producto que ya se ha vuelto un lujo inalcanzable para muchas familias. Los niños menores de 2 años y aquellos con dietas médicas especiales reciben una atención diferenciada, pero la situación también es crítica.

"Es una impotencia total, los niños necesitan la leche todos los días, y ahora me toca inventar qué darles para desayunar", dice una madre de Guantánamo, visiblemente afectada por la situación. "Lo que me dan no me alcanza para nada, y la leche en la calle está por las nubes".

La distribución de leche se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades locales, quienes aseguran que las demoras en la recepción de los suministros se deben a restricciones externas que dificultan su financiamiento y adquisición. Sin embargo, estas explicaciones no alivian la preocupación de los padres ni el hambre de los niños.

El pasado 6 y 8 de diciembre, según las autoridades, se recibio en guantanamo la leche necesaria para respaldar 10 días de consumo para los niños de 0 a 2 años y los que tienen dietas médicas especiales. Para los demás, la situación es distinta. En la cabecera provincial y en el municipio de Caimanera, se garantiza un litro de leche fluida cada tres días para más de 10,500 niños de 2 a 6 años, mientras que en el resto de los municipios, la cifra de niños afectados asciende a 4,380.

La leche se distribuye directamente en 177 bodegas, una operación que las autoridades aseguran es "controlada" para evitar desvíos o irregularidades, aunque no se ha informado cómo se garantizará la transparencia de este proceso. Esta entrega fraccionada, que ya de por sí es insuficiente, agrava la alimentación infantil en medio de la profunda crisis económica que vive el país.

Las autoridades de la provincia han asegurado que se "mantienen análisis diarios" con los municipios para tratar de sumar el aporte de los productores locales de leche de vaca, cabra y búfalo, con el objetivo de proteger a los niños de 2 a 6 años. Sin embargo, esta medida no ha logrado paliar la creciente necesidad.

El impacto de esta situación no es menor. La leche es una fuente esencial de nutrientes para los niños en edad temprana, y su carencia puede tener efectos negativos en su desarrollo físico y cognitivo. "La leche es vital en esta etapa de la vida. Su ausencia puede derivar en problemas de crecimiento, déficit de calcio y anemia", advirtió un pediatra que prefirió no revelar su nombre.

En medio de esta crisis, las familias cubanas recurren al mercado informal, donde el precio de un kilogramo de leche en polvo supera con creces los ingresos de un trabajador promedio. "Hay que decidir entre comprar leche o comprar comida, porque no alcanza para todo", comenta una abuela que asume el cuidado de sus tres nietos.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció recientemente que el gobierno no puede suministrar las cantidades de leche previstas en la canasta familiar normada debido a los incumplimientos en los objetivos de producción. Añadió que la crisis energética y los apagones frecuentes afectan la cadena de producción, provocando que la leche acopiada llegue ácida porque "no hay corriente en el termo".

Ante esta realidad, los padres y cuidadores continúan buscando alternativas para alimentar a sus hijos, mientras la incertidumbre crece día tras día. Los niños cubanos, que deberían tener acceso garantizado a alimentos básicos, ahora dependen de una bodega para recibir, con suerte, un litro de leche cada tres días. Una situación que evidencia la precariedad en la que vive buena parte de la población cubana y la urgencia de soluciones efectivas por parte del gobierno.