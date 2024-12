Madre cubana exige justicia tras la muerte de su hijo por presunta negligencia médica en Granma

Vídeos relacionados:

Una madre cubana ha alzado su voz para exigir justicia tras la trágica muerte de su hijo Kevin, presuntamente a causa de una negligencia médica en el Hospital Provincial Pediátrico Docente "General Luis Milanés Tamayo" de la provincia de Granma.

En un mensaje difundido en redes sociales, la madre del menor, Dayanis León, relató las circunstancias que llevaron a la tragedia y exigió que los responsables enfrenten consecuencias.

“Necesito que me ayuden a compartir. Necesito que a mi bebé se le haga justicia. Me lo mataron por falta de atención médica en el hospital infantil de Bayamo. Mi bebé fue llevado más de 7 veces y me lo viraban para la casa sin diagnosticarle nada", escribió León en el grupo de Facebook “Revolico Compra- Venta Bayamo”.

Según la denuncia, la última vez que acudió con el niño al hospital, este ya se encontraba en una situación delicada. “Aun así me lo pasaron a una sala normal, pidiendo que me lo atendieran en terapia porque estaba bien malito. Con una supuesta sospecha de dengue, nunca le realizaron ningún ultrasonido para saber si el niño tenía líquido", agregó la madre.

León señala que la falta de diagnóstico oportuno y las decisiones médicas inadecuadas agravaron la condición del menor. "El niño se complicó más ahí dentro del hospital, y no hacían nada los médicos”, agregó.

“El domingo ya empezó a empeorar y fue que lo trasladaron para terapia, pero solo me duró 45 minutos. No pudieron salvarlo. Si le hubieran hecho el ultrasonido desde el primer momento, hubieran sabido que tenía líquido y podrían haberlo atendido a tiempo", expresó.

La madre también criticó la organización del personal médico en el hospital, asegurando que en el cuerpo de guardia había médicos de la especialidad de Medicina General Integral (MGI) en lugar de especialistas pediátricos. "Es una falta de respeto que en ese hospital infantil sean médicos MGI los que estén en cuerpo de guardia y apenas te revisen a tu bebé", denunció.

En otra publicación, la madre calificó la situación como "desesperante" y señaló que en el hospital "estar ahí es la misma muerte".

Asimismo, prometió buscar justicia para su hijo. "Esto lo voy a llevar hasta el más alto nivel. Ellos, todos los que te atendieron supuestamente, van a pagar", concluyó.

La familia continúa solicitando apoyo para que los responsables enfrenten las consecuencias de lo que consideran una cadena de negligencias médicas que les arrebató la vida de su pequeño.

El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales, quienes se han solidarizado con la madre y han pedido que las autoridades investiguen lo ocurrido. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba ni de las autoridades del hospital.

La tragedia pone nuevamente en evidencia las deficiencias del sistema de salud cubano, donde la falta de recursos, personal especializado y equipamiento agrava las condiciones para atender emergencias médicas.

En octubre de 2024, un hombre en Las Tunas denunció la muerte de su madre, quien ingresó al hospital con una fractura de cadera y un cuadro respiratorio que fue ignorado por el personal médico.

Ese mismo mes, en La Habana, una familia reportó la muerte de un paciente al que dejaron sin atención en una sala, a pesar de que su condición era crítica.

Otro caso ocurrió en Santiago de Cuba, donde una mujer con síntomas de dengue fue enviada de regreso a casa sin un diagnóstico claro. Falleció posteriormente por complicaciones que pudieron haberse evitado con atención temprana.

En septiembre, en Cienfuegos, dos médicos fueron sancionados tras la muerte de un niño al que no se le brindó el tratamiento necesario, en uno de los pocos casos en los que las autoridades reconocieron oficialmente la negligencia.

