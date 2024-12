Camionero cubano en Miami la rompe tocando los timbales al ritmo de "El sano" de El Taiger: "Y sin estudiar música"

Un camionero cubano residente en Miami ha sorprendido a las redes sociales con su impresionante talento musical. En un video publicado en TikTok por el usuario @el_yoa_timbal, se le puede ver tocando los timbales al ritmo de “El sano”, un popular tema del reguetonero cubano El Taiger, demostrando una habilidad excepcional pese a no haber recibido formación profesional.

El video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, ha captado la atención de los amantes de la música latina. Los seguidores no han tardado en aplaudir su destreza y señalar que su interpretación es un homenaje al cantante cubano.

Entre los comentarios destacan mensajes como: “Hermano, usted tiene una bendición en ese talento, éxitos de corazón”, “Si no estudiaste de verdad percusión, estás fuera del nylon. Mil bendiciones” o “Quizás no te diste cuenta, pero esto es tremendo homenaje a El Taiger”.

A pesar de los elogios, el camionero se ha mantenido humilde en sus respuestas. “Gracias hermano. Si hubiera estudiado me conocieran más gente, bro”, respondió a uno de los comentarios.

Además, confesó entre risas que ha pedido ayuda a músicos experimentados, pero no ha recibido apoyo: “Y lo más cómico es que le he pedido ayuda a gente que saben tocar y me dan el bate”.

El talento del cubano no solo ha deslumbrado por su calidad técnica, sino también por la energía y pasión que imprime en su interpretación, características que lo han convertido en un fenómeno en redes sociales. Su habilidad, completamente autodidacta, resalta el potencial artístico que muchos cubanos llevan consigo, incluso fuera de su tierra natal.

Este emocionante caso demuestra cómo la música sigue siendo un puente que une a los cubanos alrededor del mundo y cómo, incluso en las condiciones más humildes, el talento puede brillar.

Con tantos elogios y visibilidad en redes, los seguidores ya se preguntan si este camionero tomará la música como un camino profesional. Mientras tanto, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan expresar su arte sin importar las circunstancias.

