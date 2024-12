El Úniko habla sobre Bebeshito y su concierto en estadio de Miami: "No sean absurdos, no podemos compararnos"

El reguetonero cubano El Úniko compartió recientemente sus reflexiones sobre el género urbano cubano y el próximo concierto de Bebeshito en el Pitbull Stadium de Miami el 28 de diciembre, a través de un video en directo.

Durante su intervención, destacó la importancia de este evento para los artistas cubanos, pero también puso en contexto las diferencias entre el movimiento urbano de Cuba y otros como el de Puerto Rico.

“El estadio todavía no lo ha llenado, yo espero que lo llene y le deseo que lo llene, porque si él lo llena, eso le va a abrir la puerta a los demás, incluso a mí para que podamos hacerlo el día de mañana”, expresó El Úniko, dejando claro que el éxito de Bebeshito beneficiaría a todos los artistas del género urbano cubano.

Sin embargo, el cantante también lanzó una advertencia contra las comparaciones excesivas: “No sean absurdos, nosotros no podemos compararnos con la gente de Puerto Rico, jamás. Pero tú no me puedes poner a Bebeshito a hacer un concierto en México, no lo puedes poner a hacer un estadio en México, ni en España, ni en República Dominicana”.

El Úniko dejó claro que sus comentarios no pretendían menospreciar el éxito de Bebeshito, a quien reconoció como uno de los artistas más destacados del momento en el ámbito cubano. “Yo no estoy hablando mal de nadie. Yo no estoy diciendo que Bebeshito no está pegado. Él está pegado, pegaísimo, de hecho, es el número uno ahora en el cubaneo, pero no nos engañemos, todo con medida”, afirmó.

En sus declaraciones, El Úniko explicó cómo funciona la ruta típica de los artistas urbanos cubanos en Estados Unidos: Miami, Tampa, Houston, Las Vegas, Kentucky, Naples o Jacksonville, resaltando que estos destinos están muy lejos de los grandes mercados internacionales que dominan artistas de otras nacionalidades.

Para el reguetonero, la realidad del género urbano cubano en Estados Unidos es mucho más restringida en comparación con las posibilidades que tienen artistas de Puerto Rico o República Dominicana, quienes logran impactar en mercados como México y Europa.

“La ruta de todos los cubanos en USA es la misma. Y a mí nadie me va a engañar porque yo estoy dentro del movimiento”, concluyó El Úniko, haciendo un llamado a la objetividad sobre el alcance actual de la música urbana cubana.

Las declaraciones de El Úniko abren un debate sobre el futuro del género urbano cubano y sus posibilidades de expansión más allá de los circuitos tradicionales. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en el concierto de Bebeshito en Miami, que podría marcar un hito para los artistas cubanos en el mercado internacional.

