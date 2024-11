Padre cubano denuncia en desgarrador testimonio la muerte de su hijo por presunta negligencia médica

Un padre cubano denunció, en desgarrador testimonio, la muerte en días recientes de su hijo en un hospital de la provincia Mayabeque por negligencia y falta de atención médica.

Lázaro Pérez Díaz relató que el 21 de noviembre su hijo, de 35 años e identificado como Lázaro Pérez Báez, llegó a las 8:30 a.m. al hospital Leopoldito Martínez, en el municipio San José de Las Lajas, con lo que parecía ser un dolor de apéndice.

El afligido padre relató que su hijo estuvo horas sentado en una camilla, torcido de dolor, sabiendo que era peligroso, algo quirúrgico.

“No me lo llevaron al salón, no lo enviaron a La Habana urgentemente, no le hicieron ultrasonido de ningún tipo y él sufrió hasta morir”, dijo Pérez Báez, quien calificó varias veces de crimen lo ocurrido.



“Al morir, sufrió, pidiendo ayuda y yo, loco, gritando que lo atendieran, que se le iba a reventar 'la tripa', y ninguno corrió”, añadió el hombre, quien denunció en particular a un cirujano llamado “Andri”, del que dijo que aunque lo llamó y le dijo que su hijo estaba grave, se acabó escondiendo dentro del hospital y no les volvió a dar la cara.

Lázaro Pérez dice que su hijo fue varios días seguidos al médico y siempre le dijeron que era una mala digestión, y nunca le hicieron un ultrasonido.

“Fue un crimen, un 'niño' de 35 años, luchador, lleno de vida, lleno de salud […] Lo mataron en este hospital. Ya me ha subido la presión varias veces, pero voy a seguir luchando para que se haga justicia”, subrayó el denunciante.

Según la descripción de Pérez Díaz, su hijo además habría tenido como complicación añadida una “hernia perforada", y cuestionó por qué no mandaron a su hijo antes para la capital.

“Decían que no tenían medios, pero ¿por qué no me lo mandaron a tiempo para La Habana? Cuando perdió el pulso, se pusieron a correr, a última hora. Llegó a La Habana y el anestesiólogo nos dijo que estaba demasiado grave, que ya no se contaba con él porque llegó demasiado tarde", lamentó.

El desesperado padre calificó de “asesinos” a los médicos que negaron la debida atención a su hijo y dice estar dispuesto a un careo con ellos.

Precisó, además, que los presuntos responsables están ahora corriendo e inventando qué justificación poner a lo sucedido para ellos “salvarse”.

“Pero me lo mataron. Lo mataron porque no lo atendieron. Nadie del team médico de ese cuerpo de guardia el 21 de noviembre atendió a mi hijo”, concluyó Lázaro Pérez, quien ha pedido máxima difusión para su denuncia.

El video ha sido acompañado de sobrecogedoras imágenes del momento en que el muchacho estaba sentado en una camilla en espera de la debida atención médica.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre la denuncia, que se suma a una creciente cifra de casos de negligencia médica en Cuba, muchos de ellos con la muerte como trágico saldo.

