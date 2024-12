Joven cubana cuenta los días de terror que vivió tras ser secuestrada en Tapachula: “Quedé traumatizada”

Vídeos relacionados:

Más de 15 días de terror, durante los cuales pensó que no sobreviviría para contarlo, duró el calvario sufrido por una joven cubana nombrada Dayanis a manos de una banda criminal que la secuestró en Tapachula, México, país desde donde buscaba llegar a Estados Unidos para alcanzar el “sueño americano”.

La de Dayanis es otra de las terribles historias de inmigrantes cubanos que son víctimas de secuestro en suelo mexicano, mientras realizan la travesía para llegar a EE.UU., en la mayor oleada migratoria cubana de todos los tiempos.

Lo más leído hoy:

Afortunadamente, familiares y amigos de la joven pudieron responder a las demandas de sus captores y pagaron los 10,000 dólares que exigieron para dejarla en libertad.

Captura de Facebook/Diario Del Sur Oem

Luego de tenerla apresada por más de dos semanas, los secuestradores la arrojaron entre unos matorrales fuera de la ciudad, con los ojos vendados, y así, llegó a su fin el suplicio vivido por la joven cubana y que contó en entrevista exclusiva a Diario del Sur.

El testimonio de Dayanis, cuyo apellido no fue revelado -y quizás su nombre real tampoco sea ese- para preservar su seguridad, fue publicado este lunes por el periódico local, y pone al descubierto una vez más los riesgos que corren los inmigrantes, incluidos los cubanos, en su trayecto rumbo a EE.UU.

Con ese fin, la cubana vendió todos los bienes de valor que tenía en la isla: casa, muebles, equipos y ropa. Así reunió el dinero para pagarse un boleto de avión y emprender la travesía, que inició en Guyana, siguió luego hacia Nicaragua, con una supuesta agencia de viajes que la trasladó por tierra; y finalmente, llegó con “coyotes” hasta Tecún Umán, en Guatemala.

En este país centroamericano, limítrofe con México, fue llevada junto a decenas de inmigrantes de otras nacionalidades a una de las llamadas “casa de seguridad”, donde “fueron guardados como animales”, pues “pernoctaban en colchonetas sucias, les daban poco alimento y el trato ya no era tan amable como al principio”, según describe el diario mexicano.

“Mientras quienes los vigilaban mostraban en la cintura que portaban armas de fuego, por lo que quejarse era de pensarlo dos veces”, contó la cubana a Diario del Sur.

Una madrugada, los coyotes les ordenaron subir a unas balsas fabricadas con llantas de tractor y tablones, para cruzar el río Suchiate, y ya en México, fueron instalados en un refugio. Allí se dio cuenta que estaban en manos del crimen organizado.

Les pusieron en el brazo derecho “un tatuaje o sello temporal de color negro, en forma de águila”, y en algún momento, les quitaron los celulares, los montaron en vehículos con cristales polarizados y los condujeron al ejido (comunidad) Lagartero.

En ese lugar, los bajaron para subirlos a unos taxis locales, no sin antes obligarlos a decir la dirección adonde se dirigían.

Fue así como Dayanis llegó a Tapachula, mediante un coyote, “miembro de una célula delictiva”. Tras ser liberada, la joven se alquiló en una casa en la colonia Montenegro, en el noreste de la ciudad.

“Yo la verdad me confié, pensé que estaría en un lugar seguro, lo primero que hice fue buscar empleo, soy chef profesional, trabajé muchos años, sufrí discriminación por el hecho de ser migrante, tenía que buscar el sustento para poder pagar renta y los alimentos, en una cocina económica me pagaban 100 pesos diarios y dos comidas, era un lugar muy tranquilo, así estuve por lo menos un mes y todo era normal”, declaró a Diario del Sur.

El secuestro

Pocos días después llegó a sus oídos la alerta de una camioneta con vidrios polarizados e individuos armados, que estaba circulando por Tapachula. Ella tomó precauciones, pero ninguna sería suficiente.

Lo recuerdo perfectamente eran alrededor de las 01:00 horas, solo escuché que tumbaron la puerta, entraron hombres encapuchados con armas largas, se fueron directo a mi cuarto y me llevaron a la fuerza.

“Lo recuerdo perfectamente eran alrededor de las 01:00 horas, solo escuché que tumbaron la puerta, entraron hombres encapuchados con armas largas, se fueron directo a mi cuarto y me llevaron a la fuerza”, recordó.

“En ese momento solo llevaba puesta mi ropa de dormir, me dijeron que me callara y me subieron al vehículo. Me vendaron los ojos y me ordenaron callarme, solo escuchaba ya poco ruido hasta que llegamos junto con otros secuestrados& a un rancho y nos dejaron en un lugar que sus captores denominaron como ‘La Gallera’”. relató.

Estaban atados, de pies y manos, tirados unos junto a otros, y los captores les ordenaron guardar silencio. Al día siguiente, a Dayanis le dieron un celular para que llamara a su familia y pidiera el dinero de. rescate. Ella logró recordar el número de una prima.

Le llamé rogándole que por favor consiguiera los 10,000 dólares que pedían o ya no iba a tener razones mías. Ellos amenazaban con el hecho de que si tardaban me cortarían una mano, después la pierna y por último me quitarían la vida mutilándome.

“Le llamé rogándole que por favor consiguiera los 10,000 dólares que pedían o ya no iba a tener razones mías. Ellos amenazaban con el hecho de que si tardaban me cortarían una mano, después la pierna y por último me quitarían la vida mutilándome”, reveló.

Para evitar que fuera asesinada, la familia de Dayanis acudió a amigos, en diferentes países, y logró recaudar la suma exigida. Según su testimonio, los secuestradores pidieron más dinero, “pero ellos les explicaron de diferentes maneras que no tenían y que tenían mucha fe en que Dios pudiera intervenir tocando sus corazones”.

“Por más de 15 días estuve secuestrada, sin saber en qué lugar o qué día era. Nos gritaban que moriríamos si los familiares no pagaban el rescate, la comida que nos daban estaba ya echada a perder, por lo menos sentí la presencia de por lo menos 60 personas en un sitio muy pequeño que estaba rodeado de alambres de púas”, rememoró.

Después de que su familia pagó, uno de los raptores le dijo que “se tranquilizara”, pues iba a ser sacada de allí.

“Me arrojaron como si fuera un perro, caminé varios kilómetros hasta que una señora me encontró. Me refugió en su casa y me prestó su celular para realizar una llamada a mis seres queridos, quienes buscaron la manera de protegerse en Tapachula”, manifestó.

“Quedé traumatizada, no quise denunciarlos, para qué si las mismas autoridades están coludidas. Afortunadamente estoy con vida y muchos de mis connacionales fallecen por no tener los recursos económicos para pagar esos rescates, damos todo simplemente por tener una mejor vida en los Estados Unidos”, confesó la joven cubana que, por ventura, salió viva de esta pesadilla.

Preguntas frecuentes sobre el secuestro de migrantes cubanos en México