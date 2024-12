Lula da Silva reanuda sus actividades tras recibir el alta médica por una cirugía de urgencia

Vídeos relacionados:

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, retomó el domingo sus actividades oficiales tras recibir el alta médica luego de someterse a una cirugía de urgencia la pasada semana.

La intervención fue necesaria debido a una a una hemorragia intracraneal, consecuencia de una caída en su residencia oficial en octubre.

El mandatario de 79 años, quien fue tratado en el Hospital Sírio-Libanês en São Paulo, compartió un mensaje en su cuenta en la red social X, donde expresó confianza en su recuperación.

"Los médicos me dan tranquilidad. Si me cuido y espero a que cicatrice, estaré recuperado pronto. Soy muy disciplinado. Me quedaré en São Paulo hasta el jueves para los últimos exámenes y luego regresaré a Brasilia para continuar trabajando", dijo.

En otro mensaje, Lula agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su hospitalización y envió un mensaje conciliador: "Muchas gracias por las oraciones. Y a quienes solo tienen odio, están perdonados. Estoy aquí, vivo, entero y con más ganas de trabajar".

En su primera aparición pública tras el alta, Lula no solo agradeció al equipo médico y al pueblo brasileño, sino que también lució una nueva imagen con un sombrero.

Lula deberá seguir las recomendaciones médicas que incluyen reposo relativo y evitar actividades físicas intensas durante los próximos dos meses, dijeron autoridades.

Hace una semana, el presidente brasileño había acudido a un centro médico en Brasilia, la capital del gigante sudamericano, por “un dolor de cabeza”, dijeron desde su equipo de trabajo.

Tras realizársele una resonancia magnética, le fue detectada “una hemorragia intracraneal”, por lo que decidieron su traslado al hospital en São Paulo.

La cirugía, que “transcurrió sin problemas”, duró alrededor de dos horas, dijo el centro médico.

Este incidente ha generado preocupación sobre su capacidad para postularse a la reelección en 2026.

