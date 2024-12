La creadora de contenido Flor de Cuba compartió recientemente en sus redes sociales una reflexión sobre el éxito del género urbano cubano, el reparto, en Estados Unidos, destacando cómo este fenómeno musical ha logrado superar barreras que en Cuba lo frenaban.

Durante su tercer viaje a Estados Unidos, a Kentucky, la influencer asistió a un concierto de los exponentes del reparto El Kimiko y Yordy y allí se quedó sorprendida al ver cómo este género, que surgió en las calles marginales de La Habana, atraía a una gran cantidad de jóvenes cubanos. Para ella, esto es una prueba de la evolución y el impacto de este estilo musical fuera de Cuba.

Lo más leído hoy:

"Jamás imaginé que un concierto de El Kimiko y Yordy captara la atención de tantos jóvenes en un solo lugar", comentó. Sin embargo, Flor de Cuba también resaltó un factor determinante: el "rechazo y estancamiento del gobierno actual" en Cuba, que ha limitado el desarrollo y el reconocimiento del reparto en su propio país. La falta de apoyo oficial y el desinterés en promover la música urbana han hecho que muchos artistas encuentren más oportunidades fuera de la isla.

A pesar de estas dificultades, el reparto ha conseguido internacionalizarse gracias a factores como la migración cubana y el auge de las redes sociales. Según Flor de Cuba, estas plataformas han permitido que el género se difunda rápidamente y alcance públicos más amplios. Además, destacó cómo otros países, como Perú, han adoptado el reparto y han surgido exponentes locales que lo interpretan con éxito.

"Cuba siempre fue un referente musical en el mundo", afirmó Flor de Cuba, lamentando que las políticas actuales hayan frenado el potencial de este género en su propio país. Sin embargo, su tono es optimista al reconocer que, gracias a las redes sociales y a la diáspora cubana, el reparto ha encontrado un camino para brillar internacionalmente.

La influencer concluyó con una frase que refleja la identidad cultural compartida: "Lo cierto es que si eres cubano, te guste o no, seguro que lo has bailado". Para Flor de Cuba, el reparto ya no es solo un género marginal, sino una parte esencial de la cultura cubana contemporánea que ha sabido abrirse paso más allá de las fronteras de la isla.

Preguntas frecuentes sobre el éxito del reparto cubano en el extranjero y el impacto del gobierno cubano