Yailin arremete contra Anuel: "Mucha cadena y mucha vaina y la manutención de tu hija para cuándo"

Yailin La Más Vira y Anuel AA no

La relación entre Yailin La Más Vira y Anuel AA no está en buenos términos, la cantante dominicana arremetió con todo contra el padre de su hija Cattleya dejándolo en evidencia públicamente.

En sus stories de Instagram la artista aseguró que el puertorriqueño no se ocupa de la manutención de su hija.

“Mucha cadena y mucha vaina y la manutención de tu hija para cuándo qué vergüenza”, escribió Yailin.

Captura Instagram / Yailin

La arremetida de la cantante no quedó en una única publicación: “Mucha película mucha cadena el más gangster en las redes y no mantiene a su hija eso no es de gánster”.

Captura Instagram / Yailin

“Y no me hagas publicar lo que ya sabes que estoy loca que me respondas para atrás para piarte de tu película. Vamos te espero”, lo amenazó Yailin, dejando claro que entre los dos la polémica es cosa seria.

Captura Instagram / Yailin

Hace poco la dominicana volvió a tatuarse el nombre de Anuel, algo que avivó los rumores de una reconciliación.

El boricua, por su parte, sigue presumiendo de su relación con Laury Saavedra y del bebé que esperan.

Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Yailin La Más Viral y Anuel AA