Prioridades del régimen cubano para 2025: Más trabajo político-ideológico, defensa y orden interior

El régimen cubano, representado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, ha definido sus prioridades para 2025, centrándose en fortalecer el trabajo político-ideológico, la defensa y el orden interior, según lo expuesto durante el Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

En un video transmitido por el oficialista Canal Caribe, Marrero enfatizó que el fortalecimiento del trabajo político-ideológico será la prioridad número uno para los cuadros del país y todas las actividades gubernamentales.

Según el primer ministro, este enfoque es vital para un “país agredido y bloqueado”, en alusión a las sanciones internacionales y las presiones económicas.

Desde su perspectiva, lo político constituye la base sobre la cual se deben construir todas las demás acciones, calificando este trabajo como imprescindible para garantizar la estabilidad y cohesión nacional.

Este discurso reitera la estrategia del régimen de utilizar el discurso ideológico como un mecanismo para abordar las crecientes tensiones sociales y económicas.

El papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint) fue ensalzado durante la intervención del también miembro del Buró Político del Partido, quien destacó su contribución en áreas que van desde la defensa nacional hasta labores de carácter social y productivo.

"Huracanes, ahí están las Fuerzas Armadas y el Minint. Sismo, ahí están las Fuerzas Armadas y el Minint. Hay que recoger basura, ahí están las Fuerzas Armadas y el Minint", recalcó Marrero, dejando claro que estas instituciones son consideradas un soporte fundamental para el régimen en momentos de crisis.

Además, reconoció su papel en la preservación de la "tranquilidad y la soberanía" del país, así como en el supuesto impulso al desarrollo económico y social, dejando entrever su función represiva.

Entre las proyecciones para 2025, el primer ministro detalló una serie de medidas económicas que incluyen la recuperación del sistema electroenergético nacional, la implementación de un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de divisas, y el redimensionamiento del mercado cambiario.

También se mencionaron iniciativas para incrementar la producción nacional, con un enfoque particular en los alimentos, y avanzar en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista.

Sin embargo, el gobierno continúa apostando por una "dualización parcial de la economía", lo que sugiere una mayor segmentación entre el sector estatal y el no estatal, así como un control más estricto sobre las divisas.

Por otro lado, se destacó la importancia de prevenir y enfrentar delitos, corrupción, ilegalidades y problemas de disciplina social, temas que se han vuelto cada vez más críticos en el contexto actual de crisis, lo que, de manera no oficial, también abarca el control de protestas y manifestaciones de descontento social, reflejando la preocupación del régimen por mantener el orden frente a crecientes tensiones populares.

En su discurso, Marrero reconoció las crecientes y marcadas desigualdades sociales que han emergido con mayor fuerza en los últimos años, y aludió a la necesidad de erradicarlas, aunque no detalló cómo planea abordar estas disparidades más allá de las medidas tradicionales del régimen.

En el ámbito social, el gobierno pretende fortalecer los servicios públicos y proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Marrero mencionó que se priorizará el subsidio a las personas en lugar de a los productos, una medida que busca alinear las políticas sociales con las limitadas capacidades económicas del país.

A pesar de estas proyecciones, Marrero reconoció que los resultados obtenidos hasta el momento no son los esperados: "No se logran los impactos previstos", admitió, señalando que la economía no muestra señales de reimpulso y anticipando un decrecimiento al cierre del año.

No obstante, expresó confianza en que el aprendizaje de errores y la experiencia acumulada permitirán avanzar hacia una etapa con mayores resultados.

El primer ministro también atribuyó los problemas económicos a lo que describió como una “agudización de la crisis económica y financiera a nivel mundial”, sumado al recrudecimiento del bloqueo y las sanciones internacionales.

Con miras a 2025, Marrero advirtió sobre un escenario más desafiante, marcado por un recrudecimiento de las sanciones y un aumento de los ataques en redes sociales que, según él, buscan “fragmentar la unidad del pueblo”.

A pesar de este panorama, el primer ministro cerró su intervención con un llamado al optimismo, citando ejemplos de líderes históricos de la revolución cubana y remarcando la necesidad de mantener la fe en la victoria.

El discurso de Marrero, aunque lleno de consignas y promesas, deja entrever una gran incertidumbre sobre la capacidad real del régimen para implementar estas prioridades y generar un cambio significativo en la vida de los cubanos.

La insistencia en la ideología como base de todo contrasta con la creciente insatisfacción popular frente a una crisis económica que sigue profundizándose, sin señales claras de solución en el horizonte.

