Joven cubano detenido en Jimaguayú se declara "plantado" en prisión tras protestar por apagones

Vídeos relacionados:

Un joven cubano, detenido por exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en el municipio de Jimaguayú, Camagüey, se encuentra "plantado" en prisión, denunció su esposa a medios radicados en el sur de la Florida.

Según informaciones publicadas por Martí Noticias, Nelson Caballero Díaz, detenido desde el pasado 18 octubre, se encuentra "plantado" en la prisión Cerámica Roja, de la provincia camagüeyana.

Lo más leído hoy:

De acuerdo a declaraciones de su esposa, Daimara Aliaga, “hasta el viernes estaba plantado, pero no le habían hecho nada, no lo han llamado, (ni lo han llevado) para la celda de plantados ni nada de eso. No habían reportado en ningún lado que él estaba plantado”.

La esposa agregó que Caballero Díaz, de 24 años y padre de dos niños, “no está comiendo nada”.

Días después de su detención, este joven aseguró preferir morir antes que permanecer preso por una causa injusta, recoge una denuncia de la organización no gubernamental Cubalex en X.

Familiares del joven explicaron a Martí Noticias que Caballero Díaz salió a reclamar por los apagones en su comunidad de Jimaguayú, donde participaron vecinos con cacerolazos y consignas pacíficas.

Sin embargo, durante su detención, los represores y un grupo de informantes lo golpearon violentamente, hasta que varios vecinos intervinieron para detener la agresión.

Fue trasladado al hospital debido a las lesiones sufridas. Allí, los médicos recomendaron “vigilar posibles signos de alarma neurológica”, según información proporcionada a Cubalex.

Su esposa fue informada de esta situación al siguiente día de su detención, a las dos de la mañana, por una oficial instructora del caso que se identificó como Ali.

Las acusaciones que el régimen ha hecho sobre él incluyen el atentado y la “instigación a delinquir”, todos considerados injustos cuando su protesta fue pacífica.

El caso de este joven padre se une al de tantos cubanos que las autoridades han procesado por levantar su voz ante la crisis que vive el país.

Preguntas Frecuentes sobre la Detención de Nelson Caballero Díaz en Cuba