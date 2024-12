La influencer Flor de Cuba respondió con contundencia a una crítica recibida en TikTok en la que cuestionaban su capacidad de entrar y salir de Estados Unidos mientras otros esperan años por una reunificación familiar. La usuaria incluso expresó su deseo de que Trump sea presidente para deportar a todos los inmigrantes.

Flor no tardó en aclarar su posición y señaló que su presencia en Estados Unidos no tiene relación con los problemas migratorios de otros cubanos. “¿El hecho de que yo esté aquí ralentiza o acelera el proceso de las personas que no pueden entrar?”, preguntó, destacando que su visa fue aprobada legalmente por el gobierno estadounidense. Además, afirmó que su situación es fruto de su esfuerzo personal: “Me arriesgué, me pagué un viaje hasta Guyana y demostré que genero ingresos para financiar mis viajes”.

Lo más leído hoy:

La influencer también hizo una crítica directa al discurso de odio que recibe, señalando que mientras ella monetiza con sus videos, sus detractores pierden tiempo atacando gratuitamente: “De mensajes como el tuyo saco dinero. Este video seguramente me dé más de 100 dólares”.

Por último, Flor subrayó que no es responsable de los problemas en Cuba y señaló que hay personas en posiciones de poder que sí deberían ser cuestionadas: “Mientras ustedes se dejan llevar por el odio, hay dirigentes que implantaron leyes en Cuba y viven aquí la dulce vida, pero como no tienen redes sociales no los atacan”.

Su respuesta ha generado debate en redes sociales, evidenciando la frustración de algunos cubanos y la determinación de aquellos que, como Flor de Cuba, defienden su derecho a prosperar y moverse libremente.

Preguntas frecuentes sobre la controversia de Flor de Cuba en Estados Unidos