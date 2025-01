Crece la indignación entre cubanos tras apertura de supermercado solo en dólares en La Habana

Vídeos relacionados:

La reciente apertura en La Habana de un mercado que como forma de pago solo acepta dólares en efectivo o tarjetas vinculadas a cuentas en divisas ha suscitado gran indignación en la población.

El local está ubicado en 3ra y 70, municipio Playa, frente al antiguo que opera en Moneda Libremente Convertible (MLC), pero a diferencia de este, está muy bien surtido con productos nacionales y extranjeros.

En su interior hay alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, insumos para el hogar y electrodomésticos; pero sus pocas opciones de pago niegan a la mayoría de los usuarios la posibilidad de acceder a los productos.

"Es una total falta de respeto. Primero el MLC, no aceptaban USD, solo euros, y ahora es USD, no aceptan euros en esa tienda. La del frente, que es MLC, vacía completamente y la nueva en USD, surtida hasta el techo. Coño, hasta cuándooooooo. A dónde nos quieren llevar", dijo una habanera en un post de CiberCuba en Facebook.

"Ahora sí el dólar va a subir como la espuma, qué triste para las personas que no recibimos dólares; así fue con el MLC, para comprar un jamón o una salsa para pastas tengo que comprarlo a como esté. Qué miseria, cuánto dolor y repugnancia siento", expresó una autónoma.

"Hay que ser descarados, no tienen comida para el pueblo en moneda nacional y en dólar aparece de todo. Eso es para que vean los que no quieren ver, dónde coño está el bloqueo. Ni nos pagan en dólares, ni nos pagarán", afirmó un cuentapropista.

Una clienta relató que al pagar una compra el vuelto en la caja deber ser en USD, pero como no hay menudo, lo que sucede en realidad es que: "te hacen el completo de cifra cerrada con galletitas o caramelos".

El supermercado forma parte del Hotel Gran Muthu Habana, inaugurado en 2023 y gestionado por la cadena MGM Muthu Hotels y el grupo Gaviota, controlado por la cúpula militar del régimen.

Los pagos pueden realizarse en dólares en efectivo, con la tarjeta Clásica de Fincimex o con una nueva tarjeta especial de la financiera de GAESA que se recarga desde el extranjero.

"Cada vez me sorprendo más, cuando piensas que las cosas no se pueden poner peor, este gobierno se las ingenia para demostrarte que sí se puede. Es una falta de respeto con el cubano de a pie, con el que trabaja para ellos mismos y le pagan en una moneda que no es esa", comentó una madre de familia.

"Ellos están poniendo al cubano que se fue a mantener el país, así de simple", aseguró un residente en West Palm Beach.

"Nuestra moneda es insignificante, no debiera existir", señaló un cienfueguero.

"El MLC es el dólar depositado en tarjeta que ya está en el banco depositado y usted solo tiene un cartón con un número, ahora, ¿ni siquiera ese dólar suyo depositado en el banco para comprar en esa tienda tiene valor? ¿Cómo se puede nombrar eso? Por ello mientras más humilde, más necesidades tenga el pueblo, obligando a los familiares emigrados a enviar divisas para tantas y tantas necesidades sencillamente ¡la pobreza se convierte en un negocio redondo! La inflación, la pérdida del valor de la moneda nacional que devenga el trabajador y el jubilado sencillamente agrava esa pobreza. ¡Mientras más pobreza, más ganancia!", consideró un hombre.

Con este señor coincidió el humorista Otto Ortiz, quien calificó de injusta la negativa de algunas tiendas a aceptar pagos en MLC.

"Mi duda es: ¿el MLC no son dólares que le entregamos al Estado? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los negocios particulares también pueden optar por cobrar únicamente en esas monedas?", preguntó.

Este nuevo mercado es una muestra de la dolarización de la economía cubana, con el régimen priorizando a toda costa las ventas en dólares para captar divisa fuerte y tratar de poner orden en el caos nacional, mientras el pueblo apenas sobrevive con un peso cubano cada vez más devaluado.

En diciembre, el gobierno aprobó un documento que regula la "dolarización parcial de la economía", según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la Asamblea Nacional.

