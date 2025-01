Cubanos denuncian nueva medida en tiendas estatales: “No aceptan MLC, solo dólares en tarjetas o efectivo”

Tienda en MLC (Imagen de referencia) Foto © Cadena de Tiendas CARIBE / Facebook

El reconocido humorista cubano Otto Ortiz criticó en sus redes sociales lo que calificó como una medida injusta del gobierno para iniciar el año: la negativa de algunas tiendas a aceptar pagos en MLC.

En Facebook, el comediante expresó su inconformidad: “La primera del 2025: hay tiendas en las que no se puede pagar con MLC, solo en Clásica, Visa, Mastercard o dólares en efectivo”.

Captura Facebook / Otto Ortiz

La “sorpresiva medida” llevó al humorista a reflexionar en sus redes sociales: “Mi duda es: ¿el MLC no son dólares que le entregamos al Estado? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los negocios particulares también pueden optar por cobrar únicamente en esas monedas?”.

Aunque Ortiz no mencionó qué tiendas recaudadoras de divisas están operando de esta forma, en la sección de los comentarios Humberto McClarin Barrios relató que: “Eso mismo le pasó a mis padres ayer en la nueva tienda Súper Mercado de 70, que inauguraron en el hotel Gran Muthu. ¡Qué falta de respeto! Ahora no podemos comprar tampoco en MLC en esas tiendas, entonces díganme a dónde vamos a parar”.

Omar Milanés también compartió una historia similar: “Mi mujer cargó con los productos hasta la caja. No quieras ver la cara que puso. Resulta que, al venderse el combustible en USD, todo lo demás se ‘contaminó’”.

Una persona que responde al nombre de Asowuano Kmvv compartió su experiencia: Bueno Otto no será la primera del 2025. Hoy a mí me pasó aquí en el cayo, fui a pagar en la tienda y me soltaron esa, dólares, tarjetas Visa o MasterCard, y esa pregunta me hice yo: ¿y los MLC qué son, por qué yo deposité dólares? Empieza el nuevo año caliente”.

Sin embargo, en realidad la medida no es tan “sorpresiva”. El gobierno cubano aprobó un documento que regula la “dolarización parcial de la economía”, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

Esta medida, que refleja la creciente influencia del dólar estadounidense en el país, busca reorganizar sectores clave de la economía mientras se intenta controlar el impacto del mercado cambiario informal.

El esquema de dolarización parcial abarcará los siguientes sectores: comercio mayorista y minorista en divisas aprobadas previamente; y pago de aranceles y servicios vinculados al comercio exterior para formas de gestión no estatal.

Asimismo, se aceptará efectivo en dólares en sectores estratégicos, como el turismo, Casas del Habano, farmacias, ópticas, clínicas internacionales y aeropuertos; además, existirán pagos en divisas a productores agropecuarios que sustituyan importaciones y a quienes fabriquen bienes exportables.

De acuerdo con el régimen, esta regulación también permitirá mayor flexibilidad en el uso de divisas para actividades económicas específicas, como el turismo y el comercio exterior, sectores clave para la generación de ingresos en medio de la crisis económica.

