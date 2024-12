"El cubano no te pide perdón, el cubano te dice...": Mexicana revela las tácticas de su esposo

Estar casada con un cubano puede ser una aventura llena de sorpresas, y una mexicana lo dejó claro en un video donde relató, entre risas, cómo su esposo nunca le pide perdón directamente, pero siempre encuentra formas ingeniosas de contentarla. “El cubano no te dice ‘perdóname’, pero te suelta algo como: ‘¿Amor, viste mi pulóver gris?’ Y ni lo necesita, no va a salir ni nada, solo está tanteando terreno porque ya vio la cara que traes”, explicó en tono divertido, imitando las tácticas de su pareja.

En el video, que rápidamente generó cientos de comentarios, también mencionó que los halagos inesperados son un arma infalible: “Te dice ‘mira que mi jeva es un cañón’, y ahí estás tú, con tu cara de papa en el sillón, empingada porque se le fue la lengua. Pero él sabe que, si no busca la manera de contentarte, se queda sin lonche y con la ropa sucia”. Muchos usuarios no tardaron en identificarse. “Mi esposo hace igualito, hasta me dice que esa bata vieja de fregar me queda linda”, comentó una seguidora.

Además, contó que los cubanos recurren a gestos como invitar a cenar para suavizar cualquier problema. “De repente te dice: ‘Vamos al restaurante que tanto te gusta, porque cocinas mucho y necesitas descansar’. Es una manera de apagar el fuego, porque ellos saben que no pueden decir un simple ‘lo siento’”, añadió entre risas. Una usuaria respondió: “Así mismo me pasa. Después de cada discusión, lo primero que hace es decirme que saldremos a cenar para arreglar las cosas”.

La historia también desató risas entre quienes bromearon con el “manual” que la mexicana parecía haber descifrado. “Nos estás exponiendo al mundo, necesitamos cambiar nuestras tácticas”, bromeó un usuario. Otro añadió: “Tú ya estás lista para la ciudadanía cubana. Nos conoces mejor que nosotros mismos”. Incluso algunos confesaron que estas estrategias tienen su encanto. “Eso es lo lindo, pedir perdón a su manera, pero siempre queriendo verte feliz”, comentó alguien.

Mientras varios confirmaban que estas tácticas son reales, otros aprovecharon para reírse del ingenio de los cubanos. “Es pura manipulación, pero nos encanta. Mi esposo me dice que hasta los trapos viejos me quedan lindos”, dijo una seguidora. Otra bromeó: “Tú ya eres más cubana que nosotros. Esas técnicas son de manual”.

Entre las respuestas destacaron frases como: “El cubano te trabaja el paño con tanto estilo”; “Dios mío, estoy casada con un cubano y me pasa igual”; y “Ellos no dicen perdón, pero siempre logran que los perdonemos”. Para muchos, la anécdota reflejó un cariño profundo detrás de las estrategias.

“Eso es lo que me gusta, que aunque no digan ‘perdón’, al final te hacen sentir bien”, concluyó la mexicana, dejando claro que, pese a las diferencias culturales, el amor y el humor son el pegamento de su relación.

