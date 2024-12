La influencer cubana Flor de Cuba ha respondido con firmeza a las críticas que ha recibido en redes sociales por su nuevo carro, un Toyota antiguo y usado. En un video compartido en sus redes sociales, expresó su opinión sobre aquellos que se endeudan para mantener una imagen falsa en Estados Unidos.

“Se burlan de mi carro en redes porque es un Toyota. Compré un carrito antiguo y usado. La verdad es que cuando estaba en Cuba escuchaba de la infladera de aquí de Estados Unidos, pero hasta que no llegas, no te das cuenta de la realidad. Personas que se endeudan para tener un carro que no es suyo, un carro que no pueden pagar y deben todo el dinero. Viven en una realidad alterada y prácticamente no pueden dormir de las preocupaciones para sostener esa falsa mentira en la que viven”, señaló la influencer.

Flor de Cuba también defendió su estilo de vida y los logros obtenidos en Cuba: “Todo el mundo sabe que en Cuba yo vivo bien, incluso tengo varias propiedades, y si lo logré allá, que es más difícil, es porque tengo los pies en la tierra”.

Asimismo, criticó a aquellos que, por aparentar éxito y riqueza, terminan involucrados en problemas financieros o legales: “Luego salen las noticias de influencers que están metidas en cosas raras o que simplemente deben o estafaron a alguien”.

A pesar de las burlas, la influencer dejó claro que se enfoca en su propio progreso personal: “Todos los días me recuerdo que a la única que tengo que impresionar es a mí. Por eso no me guío por la vara del éxito ajeno. Si para mí es un logro tener un carrito de cuatro mil dólares en Estados Unidos, ninguna burla me va a hacer cuestionármelo. No hay mejor sensación en el mundo que aceptarte a ti misma y sentirte orgullosa de ti”.

Finalmente, envió un mensaje reflexivo a sus seguidores: “Recuerda que el verdadero disfrute es el proceso, no el resultado. Aparentar tener dinero no hará que alguien te respete, porque siempre hay alguien con más que tú”.

Algunos usuarios reaccionaron a sus palabras diciendo:

“Por lo menos no debes 31 mil dólares como La Diosa por el Cadillac”.

“Yo también me compré mi Toyota al cash para empezar. Está bien, mejor dormir tranquilo y no querer aparentar y después no poder dormir del estrés de las deudas”.

“Mi primer carrito aquí fue un Nissan Murano 2009. Nos costó 4500, lo pagamos cash y nos fue muy bien. Gracias a eso, poquito a poquito”.

“Lo que es tuyo es tuyo en cualquier parte del mundo. Felicidades y bendiciones. El que se burla es porque no sabe lo que es tener el título en la mano”.

