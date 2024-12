"Compré de todo y me quedé sin guaniquiqui": Cubana visita la Bodeguita Cubana en Las Vegas

“Lo primero que busqué fue el jugo de mango Petit, porque es mi favorito y aquí nunca lo había encontrado”, confesó Daniela mientras recorría los pasillos de la nueva Bodeguita Cubana en Las Vegas. Para ella, esta tienda fue como abrir una ventana a los sabores de su tierra, llenos de nostalgia y recuerdos. “Había cosas que nunca se encuentran aquí, como masarreales, rosquitas, jabitas listas para ajiaco y hasta pizza cubana ya prehecha”, comentó entusiasmada en su video de TikTok.

Daniela, conocida en redes como @siempre.ellaxo, no dejó de destacar productos que la emocionaron, como el jamón Vicky, que describió como “perfecto para hacer pasta de bocaditos”, y las frituras de maíz, que no esperaba encontrar en Las Vegas. También mostró productos como ajonesa, café La Llave y colonias clásicas como Camerata y Violeta, diciendo entre risas: “Yo me volví loca, compré de todo y me quedé sin guaniquiqui”. Al ver tanta variedad, bromeó: “Una envueltica en carne y abren esta bodeguita cubana, ¿tú sabes lo que es eso?”.

En los comentarios, la emoción fue palpable. Muchos agradecieron la información: “Gracias por compartir, estaré ahí sin falta” o “Voy mañana mismo, esa pizza cubana no me la pierdo”. Algunos incluso destacaron productos específicos: “¿Tienen malta Bucanero?” o “Yo buscando el yogur Yo Gusto, ¡ojalá lo tengan!”. Daniela respondió pacientemente a las preguntas, confirmando que la dirección es “4180 S Sandhill RD STE B5, Las Vegas, NV 89121” y añadiendo: “Por ahora no tienen helados, pero dicen que los van a traer pronto”.

No faltaron quienes bromearon sobre los precios: “Todo eso está carísimo, pero al menos lo tenemos”, mientras otros simplemente celebraron la apertura: “Ya era hora de tener algo así aquí en Las Vegas” o “¡Qué alegría por los cubanos de aquí, esto es un regalo!”.

Para Daniela, esta experiencia fue más que una simple visita a la tienda. “Me encanta que tengamos un pedacito de Cuba aquí en Las Vegas. Esto es una locura, siento que no puedo hacer dieta con todo lo que hay”, concluyó, dejando claro que esta bodeguita ya es un punto de referencia para muchos.

