¡Más mensajes comprometedores! Yailin vuelve a la carga contra Anuel y desvela la fecha en que los envió

La disputa entre Yaili La Más Viral y Anuel AA sigue en su máximo apogeo, la cantante dominicana está dispuesta a todo e hizo pública otra secuencia de mensajes comprometedores que supuestamente le envió su expareja.

Si bien la duda de muchos radicaba en la fecha de estas comunicaciones entre ambos, Yailin finalmente desveló ese dato y corresponden al 25 de octubre, cuando el puertorriqueño ya estaba en una relación con su actual novia Laury Saavedra e incluso habían anunciado que esperan un bebé juntos.

Captura Instagram / Yailin

Yailin aseguró que tenía más mensajes y más fuertes y no se equivocó, las palabras de Anuel en su comunicación privada son todo un escándalo. En una de las capturas le dice que están a solo 14 minutos de distancia y que podía enviarle un Uber para verse.

Captura Instagram / Yailin

“Te lo juro que yo te amo como si nunca nos hubiéramos dejado, te amo hasta más, me encantas y lo sabes cómo me descontrolas y me dominas, te prometí ser tu familia pa’ siempre, ¿te acuerdas? y nunca dejarte (...) te amo mujerón mío yo soy tuyo y lo sabes, mira cómo me cogiste en la casa me pegaste a la pared y lo primero que te dije fue que te amo y te abracé, te adoro mi Yaya”, se lee entre los mensajes.

Captura Instagram / Yailin

Luego de publicar los primeros mensajes privados de Anuel, Yailin explicó por qué los mostró en su cuenta en Instagram: “No paga la manutención, no hace nada. Se le va a poner en la corte [una demanda]. Pero eso tenía que publicarse, eso se va a publicar. Si compras prendas y autos y no eres responsable con tu hija desde hace un año, hay que publicarlo. El que más tiene y no mantiene a su hija”.

En varias publicaciones la dominicana arremetió contra el padre su hija por no ocuparse de ella y ni siquiera enviarle la manutención que le corresponde.

Preguntas frecuentes sobre la disputa entre Yailin La Más Viral y Anuel AA