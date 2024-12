Tiktoker venezolano cuenta cómo les ha cogido cariño a los cubanos: "Antes me caían mal"

Richard Alexandrr nunca imaginó que un día estaría diciendo frases cubanas con soltura y defendiendo a la comunidad cubana en redes sociales. Y mucho menos, que los “asere” que tanto lo sacaban de quicio al principio, terminarían convirtiéndose en una parte importante de su vida. Pero así lo contó en un video que ha tocado corazones en TikTok: pasó de desconfiar de los cubanos a sentirse uno más entre ellos.

“Para empezar, a mí los cubanos me caían mal”, dice Richard con toda la sinceridad posible. Confesó que, al principio, no entendía su actitud tan segura y extrovertida. “Muchos van por la vida: ‘asere, yo soy la tranca del Universo’. Y yo los veía y decía: ‘¿pero quién pinga tú eres, mijo?’”. Pero todo cambió cuando su vida se cruzó con varios cubanos. Primero fueron seis compañeros en su trabajo, con quienes comenzó a compartir y descubrir su “sabrosura” y sentido del humor. Luego, llegó una experiencia que le marcaría para siempre: un evento en Canarias donde fue apoyado, sin siquiera conocerse, por músicos cubanos.

Lo más leído hoy:

“Me decían: ‘papi, yo te sigo porque mi mujer se ríe contigo, sigue pa’lante que eres un duro’”, recordó en un vídeo compartido en su perfil @richard_alexandrr. Fue ahí cuando comenzó a ver la autenticidad y la alegría que los cubanos llevan siempre a pesar de todo. “En esa compartidera, me di cuenta de la peculiaridad que tienen al hablar, al inventarse las cosas, al bailar, al hacer lo que les gusta. Estos panas vienen de Cuba, que han pasado lo mismo que uno y hasta peor, sin luz, sin agua, sin comida. Y ahí fue donde caí en cuenta”, afirmó.

Hoy, el tiktoker venezolano dice sin miedo que los cubanos están en el top 3 de las comunidades que más lo apoyan. En tono de broma, también admitió que, aunque hay alguno que otro que le cae mal, eso no le quita el amor que les tiene. “Si después de todo lo que les he contado yo no amo a la comunidad cubana, soy un hipócrita. Los amo y los adoro”, dijo, dejando claro que su cariño es sincero.

El video se ha hecho viral y ha llenado los comentarios de agradecimiento y carcajadas por parte de los cubanos, que no se quedaron callados. “Hasta entre nosotros nos caemos mal, pero cuando decimos Díaz-Canel, todos decimos singaoooo”; “Ya tú eres más cubano que venezolano”; “Nosotros nos fajamos entre nosotros mismos, pero cuando se meten con uno, nos unimos más que el Capitán Planeta”, son solo algunos de los mensajes que han destacado. Otros, como “Tranquilo, que yo me caigo mal a mí mismo cada rato” y “Ya hablas rápido y súper alto, ya eres cubano”, muestran el toque de humor tan característico de los isleños.

Richard no solo ha ganado miles de seguidores, sino también el cariño de una comunidad que, como él mismo dice, “aunque cae mal al principio, termina enamorando”. Y vaya que él cayó rendido ante el “asere que tú sabes”.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Richard Alexandrr y la comunidad cubana