Después de semanas de especulaciones en redes sociales, la historia de Juliette Valle y Eduardo López Cardoso, conocido como La Flaca Verónica, ha dado un giro inesperado. Ambos aparecieron juntos en una transmisión en vivo, dando a entender que le han dado una segunda oportunidad a su relación.

La modelo Juliette Valle y el popular influencer habían confirmado su separación hace semanas, citando diferencias en la “sintonía” de sus vidas en ese momento. En aquel entonces, Juliette aclaró que no existían terceras personas ni faltas de respeto en su ruptura, sino una necesidad de espacio para reflexionar y crecer de manera individual.

Sin embargo, parece que los dos jóvenes han querido darle una segunda oportunidad a su relación. Juliette se conectó a un live mostrando que estaba con La Flaca Verónica durante una grabación. Un momento que celebraron sus colegas, seguidores y también Dany Ome, quien se atribuyó el mérito de la reconciliación después de su participación en el programa Las Locuras de Miguelín.

"Denme las gracias, ok", comentó Dany Ome. De igual manera, otros fans que han estado pendientes de la relación también señalaron que el cantante cubano tuvo un papel importante en esta reconciliación. "El Ome le tiró tremendo cabo, que le dé las gracias", dijo otro usuario. "Dany Ome eres el mejor, hiciste que se reconciliaran", celebró otro.

"Ella lo sabe, estamos pasando por un momento que es normal. Se siente fula no estar con ella. Yo soy un chamaco de 25 años que no sé expresarme, decir que te quiero. No sé", comentó La Flaca Verónica cuando Dany Ome le preguntó cómo se sentía por la separación con Juliette en pleno programa.

Esta reconciliación deja claro que, aunque las relaciones puedan atravesar momentos difíciles, el entendimiento mutuo y el amor pueden ser más fuertes.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes habían mostrado su esperanza de verlos juntos nuevamente. Ahora, la pareja parece decidida a continuar su historia, esta vez con una perspectiva renovada y más sólida.

Puedes ver el momento en el que Dany Ome le pregunta a La Flaca sobre su separación en el minuto 45:

